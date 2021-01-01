Банду преступников от 13 до 16 лет изобличили правоохранители в Удмуртии

Опубликована: 31 декабря 2020 г. 12:37

Сарапульским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела о восьми эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 1, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон), ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В совершении преступлений обвиняется группа жителей г. Сарапула в возрасте 13-16 лет.

В ходе предварительного следствия установлено, что шестеро несовершеннолетних обвиняемых, вступив в преступный сговор, совершили ряд преступлений против собственности жителей г. Сарапула.

В апреле 2020 года возле одного из домов на ул. В. Сивкова г. Сарапула они заметили автомобиль «ВАЗ 2107». Подростки проникли в салон автомобиля, откатили его с места парковки, запустили двигатель и скрылись на автомобиле с места преступления.

В мае 2020 года они похитили от одного из домов по ул. Гагарина г. Сарапула электромобиль и два веломобиля.

В июле 2020 года обвиняемые угнали мотоцикл от одного из домов на ул. Седельникова г. Сарапула. Они откатили мотоцикл с места парковки, запустили двигатель и скрылись на нем с места преступления, в дальнейшем передвигались на нем по территории г. Сарапула и Сарапульского района.

Помимо этого, подростки совершили еще ряд иных уголовно-наказуемых деяний.

В ходе предварительного следствия один из подростков был задержан, по ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных подростков избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.


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