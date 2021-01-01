Иноагент Анна Ривина решила заработать политкапитал на домашнем насилии

Опубликована: 31 декабря 2020 г. 13:37





"Новая Газета" в статье под названием "Опять донос?" решила снова заняться спасением предателей родины . Нет, не шпионов вывозить в багажниках дипломатических автомобилей, все намного тоньше. Теперь это агенты влияния, работающие в политическом поле, рассказывающие, что желают стране только добра, только лучшего. Теперь "Новая" решила спасать тех, кто нарушает один простой закон - об иноагентах. То есть людей и организации, которые в своей деятельности руководствуются финансированием из-за рубежа и работающих за иностранные гранты и ради иностранных идеалов. Работающих на Британию и ее интересы.

Например, некая Анна Ривина, ставшая известной после беспорядков на Болотной, утверждает, что ее центр помощи жертвам домашнего насилия "Насилию.нет" не лоббирует проект ФЗ "О профилактике семейно-бытового насилия" и не получает финансирование из-за рубежа. И ее изо всех сил облизывает "Новая". Ривина проходила стажировку в лагерях в Литве, где обучали методам проведения «цветных революций» и взятия власти, сообщает "Русская весна". Она была каналом передачи денег из-за рубежа К. Лебедеву, подельнику Удальцова по «Болотному делу». В рамках так называемого «Болотного дела» в квартире Ривиной был проведен обыск, после чего она уехала на учебу в Израиль. Вернувшись в РФ, Ривина, ранее занимавшаяся правовыми вопросами в области СМИ, переключилась на тему СБН, создав проект «Насилию.нет». Также Ривина активно пропагандирует ЛГБТ, видимо поэтому она стала героиней фильма руководимого открытым гомосексуалистом Антоном Красовским канала на Youtube.

Ривина жалуется: "Сначала в экстренном режиме готовят все документы за 2,5 года, а потом едут сдавать полную коробку бумаг в минюст. 2 декабря к нам пришло письмо о внеплановой проверке из-за заявления какого-то г-на Трубецкого. По телефону нам обещали показать это заявление, но сегодня этого не вышло. Сдается, что сотрудники не успели подготовить его, придумать то, что туда написать. Сказали, что гражданин не хочет свои персональные данные разглашать, но ему не нравятся наши дела и наши финансы".

Но вот какая штука. Господин Трубецкой нашел на сайте организации призывы к принятию закона, который несет в себе кальку со Стамбульской конвенции. А Россия ее не приняла, поскольку это противоречит законодательству страны. То есть Ривина требует, чтобы чужое законодательство получило привилегию над отечественным. Что противоречит Конституции страны, да и просто здравому смыслу. И начинается проверка Минюста. И Ривина экстренно удаляет с сайта все материалы центра "Насилию.нет" по лоббированию ФЗ "О профилактике семейно-бытового насилия".

Но Ривина оседлала тему домашнего насилия и использует эту страшную беду для накопления социально-политического капитала, для получения влияния на политиков, например, на депутата Госдумы Оксану Пушкину. Так, она продолжает рассказывать о тысячах убитых женщин. Но на вопросы о статистике отвечает, что ее нет. У нас равенство, и насилие в отношении любого члена семьи - наказуемо. И поэтому часто не возможно получить более подробную статистику. При этом она стала одним из инициаторов проекта domesticviolence.ru. Это петиция, в которой прямо приводится другая цифра: "От домашнего насилия за год пострадали более 16 млн. женщин". А откуда взялась эта статистика? Ответа на этот вопрос нет тем более.

А где же Ривина берет деньги на свою деятельность? Говорит - ООН выделила ей 5 тысяч американских вечнозеленых денег. Но Трубецкой на ривинском сайте нашел, что а британский фонд "CAF", действующий при поддержке Великобритании, выделил "Насилию.нет" деньги на продвижение указанного проекта ФЗ. То есть информацию о британском финансировании она все же оставила. Вот только законодательство России снова нарушено. И когда на это было указано, то на защиту центра "Насилию.нет" встали в основном НКО, получающие финансовую поддержку от британского диппредставительства. Такие же иноагенты. Так в чьих интересах действует Ривина?



