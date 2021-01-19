Темным пятном на российско-китайской дружбе остается существование Айгунского музея

Опубликована: 15 января 2021 г. 16:24





В КНР функционирует музей «Айгунь», известный как «Музей российских преступлений». Для граждан России музей закрыт. И не мудрено. В нем расположены экспозиции, представляющие версию исторических событий китайской стороны. Проблема в том, что деятельность музея на долгие годы вперед закладывает в культуру Китая опасные тезисы о несправедливости многовековых отношений наших стран.



Тезисы, которые заложены в основу экспозиции китайских музейщиков каждый могут быть использованы для разжигания ненависти, а то и приграничного конфликта. Например: «Река Хэйлунцзян (Амур) – мать китайских северных народов». Ее цель - доведение до посетителей информации об исторической принадлежности китайской стороне земель в бассейне Амура. Если понимать, что в средние века китайские императоры полагали, что им принадлежит вообще все, в том числе оба берега Амура, то можно легко догадаться, что посетителям рассказывают об оккупации Россией Дальнего Востока.

Еще одна экспозиция «Бассейн реки Хэйлунцзян в XVII в. и русско-китайский Нерчинский договор». В ней говорится, что казаки царской России начали интервенцию в отношении коренных народностей Дальнего Востока. В итоге мирные монголы, эвенки, дауры, орочоны, маньчжуры, нанайцы и т.д., которые по мнению китайских императоров, были подданными Пекина, оказались принуждены перейти под руку русского царя. А договор нарушал государственные интересы Китая.

Другая экспозиция: «Хэйлунцзян во второй половине XIX в. и китайско-российский Айгунский договор» говорит о том, что несправедливости международных актов и договоров. Таких как Айгунский (1858 г.), Пекинский (1860 г.) и Илийский (1881 г.), согласно которым принадлежность части территорий Приамурья была утверждена за Россией.

По сообщению СМИ на территории музея министром культуры и туризма КНР Ху Хэпином проводятся совещания, с участием губернаторов и руководителей министерств региона. Это и «база просветительской работы в области патриотического воспитания молодежи». Сотрудниками музея проводятся открытые уроки в начальных школах Хэйхэ, посвящённые ключевым историческим событиям района Айхуэй, создается представление о наличии территориальных претензий к России, о неразрешенных до сих пор исторических обидах.

Еще в сентябре 2020 года Айгунский музей подписал договор с отрядом вооруженной полиции города Хэйхэ о сотрудничестве. На базе музея планируется проводить патриотические и воспитательные мероприятия для китайских военнослужащих. «Айгунский исторический музей является образовательной базой для всех вооруженных полицейских и солдат, площадкой, где выковывается лояльность и закаливается боевой дух. Мощная энергия красного гена трансформируется в конкретные действия для достижения цели сильной армии и готовности к войне. Стремясь в новую эпоху, мы должны быть неравнодушными, закалять непобедимый железный кулак, точить непобедимый острый нож и успешно выполнять задачи, поставленные партией и народом», — заявил политический комиссар вооруженной полиции Сунь Сибо.

Опасность такого избирательно подхода к обсуждению исторических обид и претензий таит в себе огромную опасность. Информационное агентство "AMUR.LIFE" приводит слова Игоря Горевого (2011-2016 министр внешнеэкономических связей и туризма Амурской области): «Как у двух больших стран, живущих бок о бок уже почти 400 лет, у отношений России и Китая не могло быть совершенно гладкого исторического пути. Но мы видим, что Россия всегда выражала готовность пойти навстречу. Тот же Даманский был оставлен за Китаем. Советский Союз пошел на такой шаг, чтобы остановить бессмысленное кровопролитие и не развязывать большую войну. Ради отношений с Китаем и в знак уважения к его народу Россия шла на другие уступки. Например, частичная или полная передача островов под Хабаровском (о. Большой Уссурийский и Тарабаров). Как результат всех этих усилий – впервые за все века соседства наши страны не имеют территориальных претензий друг к другу, проведена демаркация границы на всем ее протяжении. Я убежден, что открытость — это не отказ от исторических взглядов и не предательство государственных интересов. Мы с Китаем давно доказали друг другу, что можем дружить, не отказываясь от своего мнения. Скрытые обиды — это тлеющие угли, их при желании можно раздуть, а ведь это не нужно никому. Откровенность и прямодушие — лучшая гарантия от повторения ошибок. Чтобы трепетно относиться к чувствам друг друга, нужно их знать».

При этом в России честно и открыто говорят и о колониальной имперской политике в отношении Приамурья в 19 веке без прикрас и замалчивания грехов этой политики. В издательстве «Нестор-История» (Санкт-Петербург) вышла книга о трагических событиях 1900 года в Благовещенске «Китайский погром».

Согласно мнению авторов тогда, после начала «боксерского восстания» ошибок наделали все. Летом китайцы обстреляли несколько российских судов, а 2 июля 1900 начался артиллерийский обстрел беззащитного Благовещенска. Погибли мирные горожане. Разъяренные российские ополченцы загнали в Амур китайцев, проживающих в округе, не предоставив никаких плавсредств. Погибло несколько тысяч человек. Но в то же время известны зверские убийства русских специалистов на КВЖД.

В России об этом говорят в открытую, события начала прошлого века описаны в многочисленных книгах и исследовательских работах, они находятся в открытом доступе. Историческое исследование группы авторов «Китайский погром. Благовещенская утопия» открыто обсуждается в СМИ, интернете, социальных сетях.



Игорь Волобуев (юрисконсульт правового центра «Волобуев & Партнёры»):

«Эта книга не приукрашивает историю. Гибель беззащитных китайцев вызывает у нас чувство глубокого сострадания, желание разобраться, как такое могло случиться и как извлечь из этой трагедии уроки, чтобы подобное никогда больше не повторялось. Эти события — общая боль двух народов. А закрытость такой темы – не лучший союзник в подобных вещах. Я абсолютно убежден, что ради будущего мы должны проявить взаимную мудрость, открыто обсуждать самые темные и неприятные страницы наших отношений и не оставлять камней за пазухой для будущих поколений».

Тем более непонятна такая закрытость и откровенно враждебное содержание экспозиций музея «Айгунь», если взглянуть на Амурский областной краеведческий музей. Он открыт для китайских туристов. В России не скрывает своего отношения к спорным с китайской точки зрения моментам совместной истории. Это помогает гражданам КНР лучше понять мотивы русских людей.

В итоге существование Айгунского музея остается практически единственным если не темным, то затененным пятном на российско-китайской дружбе. При том, что между странами решены все территориальные проблемы и постоянно растет товарооборот, а через Амур продолжают строить все новые мосты.