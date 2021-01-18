С помощью полиграфа Удмуртии раскрыли убийство 14-летней давности

Опубликована: 14 января 2021 г. 18:07



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Отделением по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления СК России по Удмуртской Республике предъявлено обвинение 32-летнему мужчине в убийстве 24-летней девушки, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружено в своей квартире в г. Ижевске 14 лет назад (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что в один из дней октября 2006 года обвиняемый со своими приятелями пришел к дальней родственнице, проживающей в Первомайском районе г. Ижевска, с целью взять в долг денежные средства для приобретения наркотических средств. В процессе общения между ним и девушкой возник конфликт на почве того, что она отказалась предоставить ему заем. Испытывая в связи с этим личную неприязнь к потерпевшей, на тот момент 18-летний обвиняемый несколько раз ударил ее имевшимся при себе ножом. В результате полученных ранений девушка скончалась. После этого обвиняемый похитил из квартиры потерпевшей бытовую технику и другое имущество и скрылся с места преступления.

Продолжая работу по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы, следователи СК дополнительно проверили все выдвинутые по делу версии и восстановили круг лиц, которых потерпевшая могла добровольно впустить в свою квартиру. Из их числа отобраны те, кто мог располагать достоверными сведениями о местах хранения ценных вещей и распорядке дня потерпевшей. В отношении этих лиц проведен комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, перепроверены их алиби, назначены исследования с применением полиграфа.

В результате проведенной работы выявлен один из родственников потерпевшей, который в 2006 году страдал наркотической зависимостью и нуждался в денежных средствах. Проверяя его на причастность к совершенному преступлению, следователи установили лиц, которые вместе с ним приходили к потерпевшей и оказались непосредственными очевидцами убийства. С их участием проведены очные ставки и иные следственные действия. Несмотря на отрицание злоумышленником своей вины, следствием на данном этапе собраны достаточные доказательства для предъявления ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.