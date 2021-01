Жизнь и смерть политиков в Шарите зависит от их полезности для западных спецслужб Опубликована: Сегодня 09:22



Но вот Геннадий Кернес умер. 17 декабря 2020 г. именно в клинике Шарите (Германия), где ранее по сообщению окружения самого А.Навального получил «повторное отравление» оппозиционный блогер А. Навальный.



Не исключено, что Навального, в отличие от Г. Кернеса «не залечили» до смерти по причине того, что он нужен для использования в информационной кампании против России. Эта клиника известна в мире, тем, что тут лечат политиков. Однако Навальный с Кернесом оказались тут не случайно. И если Кернеса отправляли сюда лечиться родственники, то Навального немецкие «специалисты» из спецслужб. И понятно зачем – Навальный очень полезен для пропаганды против России.



Гротеск с отравлением антироссийского блогера Алексея Навального, которому 20 августа 2020 года стало плохо в самолёте, начался его спасением в больнице Омска. Тогда, когда врачи в Сибири уже вернули Навального к жизни, за «берлинским пациентом» из «Шарите» прибыли какие-то никому не известные люди и странным образом еще сутки отказывались транспортировать Алексея Навального в Берлин.



Оплату произвел Борис Зимин, сын которого основал фонд «Династия», который признан в России иноагентом вместе со своим, закрытым на этом основании, фондом.



Пребывание в «Шарите» Алексею Навальному оплатил немецкий фонд Cinema for Peace, имеющий прочнейшие связи с главой американской НКО The Voice Project Хантером Хини. Последний является исполнителем деликатных поручений западных спецслужб в Центрально-Африканской Республике и тесно сотрудничает с таким одиозным олигархом, как Михаил Ходорковский. Как видим, источники финансирования ясно указывают на то, что Алексея Навального курируют западные спецслужбы. А они благотворительностью не занимаются, они вкладывают средства в подрывную работу против конкретных стран, в данном случае - против России.



И если смерть Г. Кернеса выгодна действующей украинской власти, а значит и ее кураторам в западных странах, то смерть Навального - нет. Уход Кернеса позволяет побороться за пост мэра самого благоустроенного города Украины. Это позволяет продвинуть в кресло мэра одного из ведущих городов Восточной Украины лояльного власти антироссийского кандидата.



Интересно, что в марте 2014 года Геннадий Кернес заявил об угрозе жизни со стороны Арсена Авакова, который как раз стал министром внутренних дел Украины. В апреле того же года во время пробежки на него было совершено покушение. В Кернеса стреляли, пуля прошла навылет через лёгкое и печень. До самого конца он обвинял в покушении Авакова, но доказать это не удалось. Ни заказчиков, ни исполнителей преступления до сих пор не нашли.



Однако, на вполне реальное покушение на главу второго по величине города Украины, а не приступ панкреатита, совсем не отреагировал Запад. Ведь тогда Кернес не скрывал своих симпатий к «русскому миру».



При этом Алексей Навальный – обычный, по сути, блогер, если не считать его оппозиционности по отношению к российской власти, не только оказался в “Charite”, но был объявлен «личным гостем Канцлера Германии». Затем последовали санкции и требования остановить «Северный поток – 2». И вот Навального отсылают обратно. Он слишком увлекся в Германии, начала вести там какую-то деятельность, которая совсем не нужна была той же «Канцлеру Германии».



Теперь очевидно, что в клинике Шарите выполняет политические заказы. Это уже было в 2004, когда В. Ющенко инсценировал отравление. Теперь здесь фальсифицируют диагнозы для спецслужб в отношении блогера Навального. Он госпитализирован в Омске, а затем отправлен в «Шарите». При этом никаких объективных медицинских данных так и не предоставлено. Однако, известно, что для уничтожения крупного подразделения противника на поле боя достаточно было капли «новичка». Однако сценарии в случае Навального и Ющенко абсолютно совпадают, хотя между ними расстояние в 16 лет.



