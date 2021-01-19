Более 2 миллионов рублей похитили мошенники у жителей Удмуртии за выходные

Опубликована: 18 января 2021 г. 15:05





18 жителей Удмуртской Республики в минувшие выходные обратились в полицию с заявлениями о хищении денежных средств с их банковских счетов. Под различными предлогами дистанционным способом у них в общей сложности похищено 2 миллиона 300 тысяч рублей.Заявления в полицию поступили от жителей г. Ижевска, а также г. Воткинска, г. Сарапула, Кизнерского района. Возраст потерпевших – от 22 до 72 лет.В большинстве случаев деньги у граждан были похищены под предлогом защиты от незаконно оформленных кредитов путем оформления встречных – так называемых «зеркальных кредитов». Также в полиции зарегистрированы факты хищения денег под предлогом покупки и продажи товаров в сети интернет.Так, в дежурную часть отдела полиции №4 (по Устиновскому району) УМВД России по г. Ижевску с заявлением обратилась 27-летняя ижевчанка.Девушка сообщила, что дистанционно у нее похищено почти 670 000 рублей, взятых в кредит в различных банках.Установлено, что потерпевшей звонил неизвестный, представлявшийся сотрудником одного из банков, и сообщал, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредиты. Злоумышленник называл ей банки, в которые необходимо пойти и оформить «зеркальные» кредиты якобы для аннулирования заявок, поданных от имени потерпевшей злоумышленниками.В результате в течение 5 дней потерпевшая оформила кредиты в 4 различных банках на общую сумму почти 670 000 рублей и перечислила их на неустановленные счета разными суммами.Ижевчанка поняла, что стала жертвой преступления после неудачных попыток самостоятельно дозвониться до лже-сотрудника банка.Отделом по Устиновскому району Следственного управления УМВД России по г.Ижевску возбуждено уголовное ело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере). Проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления.В настоящее время по ряду фактов хищения денежных средств возбуждены уголовные дела, по остальным – проводится проверка.