В Удмуртии грузовик выехал на "встречку" и в ДТП погиб водитель встречной легковушки

Опубликована: 18 января 2021 г. 15:12

В Воскресенье 17 января 2021 года, около 13 часов 40 минут, на 261 км автомобильной дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автомобильной дороги М-7 Волга» Игринского района, 59-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес», не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Лада Гранта» под управлением 46-летнего мужчины.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Гранта» погибла на
месте происшествия, водитель «Лады Гранта» от полученных травм
скончался в медицинском учреждении. Водитель грузового автомобиля
получил травмы. По данному факту проводится расследование.

Как указывает ГИБДД региона водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей ограничений, учитывая при этом особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Водитель должен принять возможные меры к
снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства при возникновении опасности. 

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике информирует: в период с 15 по 17 января на дорогах Удмуртии зарегистрировано 17 ДТП с пострадавшими. Погибло семь человек, в том числе два ребенка, 22 гражданина пострадали из которых четверо детей.


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