В Удмуртии могут осудить 8 человек на сроки до 10 лет за коррупцию в ЖКХ

Опубликована: 20 января 2021 г. 15:56





Сарапульским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении восьми участников организованной группы, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «в» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 1 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Следствием установлено, что один из обвиняемых - 37-летний житель г. Сарапула осуществлял управленческие функции в коммерческой организаций в сфере ЖКХ, которая специализировалась на проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов. Он решил похитить денежные средства со специальных счетов многоквартирных домов и в этих целях организовал преступную группу, в состав которой вовлек семерых знакомых, в том числе четырех директоров подрядных организаций, индивидуального предпринимателя и двух лиц, через счета которых производился незаконный оборот денежных средств. В период с января 2019 года по май 2020 года участники преступной группы вносили в акты выполненных работ заведомо ложные сведения об объеме и расценках выполненных работ, похищая таким способом денежные средства, предназначенные для нужд капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Сумма причиненного ущерба составила свыше 200 тыс. руб.

В рамках расследования уголовного дела выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений, в том числе проведено 15 обысков, в ходе которых обнаружена и изъята техническая документация, представляющая интерес для следствия, исследовано движение денежных средств на расчетных счетах фигурантов, проведена бухгалтерская судебная экспертиза, допрошено свыше 70 свидетелей. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 8 млн. рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За совершенные преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн. рублей.