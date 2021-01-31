Неизвестные украли у заводчанки более 600 тысяч рублей

Опубликована: 27 января 2021 г. 14:27

С заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве 57-летняя инженер одного из ижевских заводов обратилась в дежурную часть УМВД России по г. Ижевску.

В течение нескольких часов ижевчанка общалась с неизвестными, представлявшимися сотрудниками банков и звонившими с 16 различных номеров телефонов, дублировавших с помощью ip-телефонии номера московской номерной емкости.

В результате мошеннических действий неизвестных она перевела на продиктованные ей счета 610 000 рублей. На перевод были потрачены личные сбережения потерпевшей, а также деньги, взятые в кредит.

После того, как звонки прекратились, она поняла, что стала жертвой распространенного мошенничества, о котором не раз слышала в последнее время.

Отделом по Индустриальному району Следственного управления УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).

Проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления.


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