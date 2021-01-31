Двое полицейских организовали наркокартель в Удмуртии

Опубликована: 27 января 2021 г. 14:37

Сайт: pixabay.com

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения Верховным Судом Удмуртской Республики приговора в отношении восьми участников организованной преступной группы, которые в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в приготовлении и покушении на неоднократные сбыты наркотических средств в значительном и крупном размерах.

Как установлено следствием и судом, в начале 2015 года начальник одного из оперативных подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД по Удмуртской Республике и его подчиненный – старший оперуполномоченный этого же отделения создали организованную группу, которая занималась бесконтактным сбытом наркотических средств синтетического происхождения на территории г. Ижевска в период с марта по июнь 2015 года. К преступной деятельности полицейские привлекли неоднократно судимого жителя г. Ижевска, наделив его полномочиями лидера группы, в состав которой также вошли лица, которые выполняли функции «оператора магазина», «финансиста», «хранителя» и «закладчиков» наркотиков. Денежные средства, вырученные участниками организованной группы от сбыта наркотических средств, составили около 1,5 млн. руб.

Преступная деятельность группы пресечена сотрудниками УФСКН России по Удмуртской Республике и подразделения собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике, наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Приговором суда фигурантам уголовного дела назначено наказание от 4 до 19 лет лишения свободы, при этом сотрудники полиции приговорены к 17 и 19 годам лишения свободы соответственно с лишением специальных званий и государственных наград, с отбыванием в исправительных колониях общего, строгого и особого режима.

Девятый участник преступной группы был осужден в 2016 году в особом порядке принятия судебного решения в связи с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве. Приговор в законную силу не вступил.


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