Охранник всадил шесть пуль в уголовника и покончил с собой

Опубликована: 27 января 2021 г. 17:08

Следственным отделом по Первомайскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, 24 января текущего года около 20 часов на улице Ухтомского в Ижевске произошел конфликт между 47-летником сотрудником частного охранного агентства и ранее неоднократно судимым 20-летним местным жителем. В ходе конфликта сотрудник ЧОП произвел шесть выстрелов из служебного оружия в молодого человека, причинив тяжкий вред его здоровью, после чего свел счеты с жизнью. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему в настоящее время оказывается помощь.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.


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