Подозреваемому в педофилии, убийстве и краже дали 12 лет тюрьмы

Опубликована: 27 января 2021 г. 18:41

Сегодня, 27 января 2021 года Верховный Суд Удмуртской Республики оставил в силе приговор Можгинского районного суда, постановленный на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей,  в отношении жителя Можгинского района, являющегося преподавателем в одной из сельских школ.

Напомним, 17 июня 2020 года Можгинским районным судом постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении педагога сельской школы, осужденного за совершение жестокого убийства своей знакомой, кражи у нее денежных средств и совершении  7 преступлений против половой свободы малолетних девочек, являющихся ученицами школы.

Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, не согласившись с доводами апелляционных жалоб осужденного и его адвоката о процессуальных нарушениях и невиновности осужденного.

 


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