Алексею Навальному настолько нужна поддержка из-за границы, что он не гнушается уже ни чем

Опубликована: 29 января 2021 г. 18:31





Так, никто не скрывает, что Навального постоянно подпитывают поставками с биткойн-кошелька западных спецслужб, с которого ему на днях отправили «битков» на сумму в 12 миллионов рублей. Этот кошелек уже давно выявлен. Известно, что за все время его существования через него прошли 30 миллиардов долларов. Именно этот кошелек является основным отправителем донатов на счета оппозиционера. Расследование об этом кошельке представил американский Youtube-блогер «Саня-во-Флориде». И проверить его данные не составит труда никому.

Теперь в борьбу за сердечко борца с Россией официально вступили украинские власти. Так, после многих лет разговоров о том, что Навальный не отдаст Украине Крым, если станет президентом, официальные лица начали муссировать тезис о том, что «враг моего врага – твой враг». Они поддерживают А. Навального, озвучивая в украинской прессе тезис о том, что «президент Навальный вернет Крым под руку Киева.

При этом, например, в издании Укринформом признают, что Навальный идейно близок украинским нацистам. Его называют "ультра-националистом" и вспоминают ему его участие в маршах русских нацистов в Москве. И указывают, что ради власти Навальный готов на любой шаг. Он готов признавать сепаратистов или не признавать ополченцев Донбасса. Он готов говорить о существовании более широкого "русского мира", нежели границы России, со своими нацистскими соратниками. А для другой аудитории Навальный будет рассказывать об имперских амбициях нашей страны. Никто не сомневается, что ради обретения власти он пообещает и Крым в обмен на поддержку Украины и ее американских и европейских спонсоров.

23 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере попытался связать изменение позиции Украины с неким мифическим единым международным ответом на войну в Украине: "Как международное сообщество, мы должны выйти за рамки осуждения и использовать все имеющиеся средства, чтобы заставить российские власти прекратить насилие против своего собственного народа и агрессию против других государств". То есть в министерстве иностранных дел в Киеве в очередной раз воспроизвели фейк о вторжении России, фейк, очевидный даже западным спонсорам киевского режима.

Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра действий по борьбе с коррупцией, утверждает, что разрушение России "навальнятами" отвечает интересам Украины: "Чем сильнее давление на режим Путина внутри России, тем больше шансов на возвращение Крыма Украине. Если Навальный когда-нибудь станет лицом, принимающим решения в российском правительстве, его политика в отношении Крыма и войны на востоке Украины тогда будет для меня ключевым показателем". Поддерживая Навального и «подписывая» оппозиционера под возврат Крыма, политиканы Украины пытаются поднять свои рушащиеся рейтинги среди националистически настроенных избирателей.

Впрочем, очевидно, что главную оценку поведению украинских политиков дадут на Западе. Именно туда обращены взгляды и надежды активистов Навального и того, что на Украине называют "политикумом".