В Удмуртии задержали наркокурьера и изъяли 20 килограммов наркотиков

Опубликована: 2 февраля 2021 г. 13:31

Сайт: МВД по Удмуртской республике

На улице М.Горького г.Ижевска сотрудники УНК МВД по Удмуртской Республике при силовой поддержке спецподразделения «Гром» по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 33-летнего неработающего местного жителя. В ходе осмотра салона автомобиля, принадлежащего подозреваемому, полицейские обнаружили в обшивке 10 пакетов с наркотическим средством синтетического происхождения. Масса изъятого составила 9 килограммов 996 граммов.

Сотрудники полиции установили, что задержанный является межрегиональным курьером по перевозке оптовых партий наркотических средств в интернет-магазине. Закладку забрал в лесополосе на территории Владимирской области с целью последующего распространения в Удмуртии и других регионах.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК МВД по УР совместно с сотрудниками ГИБДД обнаружили 9 тайников с наркотическими средствами, оборудованных подозреваемым на территории Пермского края и Свердловской области. Общая масса изъятых из тайников наркотических средств синтетического производства составила почти 12 килограммов.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по г.Ижевску возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.


Теги
США фестиваль конкурс здоровье погода траур строительство Воткинск СКП Игра безопасность школа семья штраф дороги кино спортсмен наркотики зоопарк МВД молодежь инвалид Глазов Малая Пурга телевидение ДТП депутат суд выставка транспорт физкультура ГЖД Госсовет УР ЖКХ футбол Россия Ижевск терроризм религия пожар Москва выборы прокуратура Интернет природа животные творчество СМИ вода Сарапул розыск Дмитрий Медведев самолет Балезино банк торговля убийство Голливуд полиция ГИБДД Ува Новый год/Рождество правительство финансы видео туризм долг ветеран Украина Александр Волков свадьба мода МЧС промышленность ремонт пристав образование Владимир Путин Удмуртия ИжГТУ звезда музыка дети рейтинг армия праздник лес бизнес технологии преступление Ижавто оружие Завьялово занятость алкоголь Можга хоккей пенсия медицина бюджет
Все теги
Яндекс.Погода