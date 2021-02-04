В Удмуртии задержали наркокурьера и изъяли 20 килограммов наркотиков

Опубликована: 2 февраля 2021 г. 13:31



Сайт: МВД по Удмуртской республике Сайт: МВД по Удмуртской республике

На улице М.Горького г.Ижевска сотрудники УНК МВД по Удмуртской Республике при силовой поддержке спецподразделения «Гром» по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 33-летнего неработающего местного жителя. В ходе осмотра салона автомобиля, принадлежащего подозреваемому, полицейские обнаружили в обшивке 10 пакетов с наркотическим средством синтетического происхождения. Масса изъятого составила 9 килограммов 996 граммов.

Сотрудники полиции установили, что задержанный является межрегиональным курьером по перевозке оптовых партий наркотических средств в интернет-магазине. Закладку забрал в лесополосе на территории Владимирской области с целью последующего распространения в Удмуртии и других регионах.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК МВД по УР совместно с сотрудниками ГИБДД обнаружили 9 тайников с наркотическими средствами, оборудованных подозреваемым на территории Пермского края и Свердловской области. Общая масса изъятых из тайников наркотических средств синтетического производства составила почти 12 килограммов.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по г.Ижевску возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.