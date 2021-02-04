Навальный - иностранный агент или агент иностранных спецслужб?

Опубликована: 3 февраля 2021 г. 18:26

Стало известно, что Алексей Навальный на постоянной основе получает деньги от своих иностранных работодателей. Очевидно, что большую часть он тратит на себя, но часть средств идет и на организацию протестных акций и фейковые расследования.

Bitcoin стал актуальным способом перевода средств, если кому то очень надо скрыть от банков и властей цели превода средств и заинтересованные стороны. Вот и Алексей Навальный давно оказался в этой ситуации. Например, в марте 2020 года у него заблокировали банковские счета в связи с уголовным делом. Так поток Bitcoin в его адрес значительно увеличился. 

Но мало кто понимает, что в системе платежей Bitcoin отследить входящие транзакции возможно, сообщает портал VC.RU. Так за последние пять лет пожертвования в адрес Навального составили 657 BTC, что по текущим ценам составляет 1,5 млрд руб. Согласно подсчетам RT, с 2016 по 2019 год на биткоин-кошелёк команды Навального перечислены более 350 млн рублей.

Председатель ФБК свой кошелек не скрывал. Так и стало известно, что за последнюю неделю декабря он получил 3,7 BTC, что по текущим ценам превышает $120 тысяч или 9 млн руб.

И ровно за 5 минут до начала судебного заседания над Навальным в 10.55 с двух анонимных биткоин-счетов поступили суммы по 100 биткоинов (по существующему сейчас обменному курсу — это почти 540 млн рублей) были выполнены переводы. После этого 540 миллионов разбросали по нескольким десяткам анонимных биктоин-счетов, в числе которых и биткоин-кошелек, указанный на сайте ФБК. На него было перечислено 80 тыс. рублей, сообщает сетевое издание «Информационный портал «Кубань 24». Пока неизвестными остаются владельцы остальных кошельков. Однако в соцсетях отмечают, что таких криптовалютных кошельков у «штаба Навального» могут быть сотни.

В общем очевидно, что интересы Навального лежат в области зарабатывания денег. Это поняли и спецслужбы Германии. Так Навального пинком выслали из страны сразу, как только он попытался из Германии начать политическую деятельность. Алексей никому не нужен как пациент в Берлине. Он нужен как раскачивающий ситуацию в России. И тоге Навального привезли под охраной в аэропорт. Там за него и без его участия оформили документы и отправили домой. Понятно, что стать мертвым «знаменем оппозиции» езе одной сакральной жертвой типа Немцова оппозиционер не захотел. И без особого скандала отправился в самое охраняемое место для него – в «Матросскую тишину».

Однако хозяева Навального все-же предприняли попытку показать свою поддержку. Прислали в суд вторых и третьих секретарей посольств. Дипломатических чиновников третьего и последнего разряда. По данным «РИА Новости», на заседании присутствовали: США, ЕС, Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Чехии, Литвы, Канады, Латвии, Польши и Норвегии. В общем не мудрено, что Фонд борьбы с коррупцией, которым руководит Навальный включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

А представитель МИД РФ Мария Захарова назвала присутствие дипломатов на заседании «вмешательством во внутренние дела» и «саморазоблачением коллективного Запада».


Теги
ДТП Украина ЖКХ полиция Новый год/Рождество бюджет Голливуд фестиваль хоккей видео физкультура семья кино Игра Москва инвалид зоопарк молодежь медицина образование выборы преступление пенсия Россия Глазов ремонт Удмуртия Балезино пристав свадьба алкоголь ИжГТУ прокуратура депутат мода финансы банк Воткинск Ува правительство ветеран МЧС здоровье самолет религия траур ГЖД дороги спортсмен погода оружие Сарапул технологии долг терроризм строительство выставка пожар Завьялово армия звезда телевидение туризм штраф животные безопасность США вода суд Ижавто СКП розыск Владимир Путин природа Можга убийство бизнес рейтинг лес Ижевск дети творчество конкурс наркотики Малая Пурга торговля транспорт занятость МВД Александр Волков ГИБДД СМИ футбол музыка Дмитрий Медведев Госсовет УР праздник школа Интернет промышленность
Все теги
Яндекс.Погода