Навальный - иностранный агент или агент иностранных спецслужб?

Опубликована: 3 февраля 2021 г. 18:26





Стало известно, что Алексей Навальный на постоянной основе получает деньги от своих иностранных работодателей. Очевидно, что большую часть он тратит на себя, но часть средств идет и на организацию протестных акций и фейковые расследования.

Bitcoin стал актуальным способом перевода средств, если кому то очень надо скрыть от банков и властей цели превода средств и заинтересованные стороны. Вот и Алексей Навальный давно оказался в этой ситуации. Например, в марте 2020 года у него заблокировали банковские счета в связи с уголовным делом. Так поток Bitcoin в его адрес значительно увеличился.

Но мало кто понимает, что в системе платежей Bitcoin отследить входящие транзакции возможно, сообщает портал VC.RU. Так за последние пять лет пожертвования в адрес Навального составили 657 BTC, что по текущим ценам составляет 1,5 млрд руб. Согласно подсчетам RT, с 2016 по 2019 год на биткоин-кошелёк команды Навального перечислены более 350 млн рублей.

Председатель ФБК свой кошелек не скрывал. Так и стало известно, что за последнюю неделю декабря он получил 3,7 BTC, что по текущим ценам превышает $120 тысяч или 9 млн руб.

И ровно за 5 минут до начала судебного заседания над Навальным в 10.55 с двух анонимных биткоин-счетов поступили суммы по 100 биткоинов (по существующему сейчас обменному курсу — это почти 540 млн рублей) были выполнены переводы. После этого 540 миллионов разбросали по нескольким десяткам анонимных биктоин-счетов, в числе которых и биткоин-кошелек, указанный на сайте ФБК. На него было перечислено 80 тыс. рублей, сообщает сетевое издание «Информационный портал «Кубань 24». Пока неизвестными остаются владельцы остальных кошельков. Однако в соцсетях отмечают, что таких криптовалютных кошельков у «штаба Навального» могут быть сотни.

В общем очевидно, что интересы Навального лежат в области зарабатывания денег. Это поняли и спецслужбы Германии. Так Навального пинком выслали из страны сразу, как только он попытался из Германии начать политическую деятельность. Алексей никому не нужен как пациент в Берлине. Он нужен как раскачивающий ситуацию в России. И тоге Навального привезли под охраной в аэропорт. Там за него и без его участия оформили документы и отправили домой. Понятно, что стать мертвым «знаменем оппозиции» езе одной сакральной жертвой типа Немцова оппозиционер не захотел. И без особого скандала отправился в самое охраняемое место для него – в «Матросскую тишину».

Однако хозяева Навального все-же предприняли попытку показать свою поддержку. Прислали в суд вторых и третьих секретарей посольств. Дипломатических чиновников третьего и последнего разряда. По данным «РИА Новости», на заседании присутствовали: США, ЕС, Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Чехии, Литвы, Канады, Латвии, Польши и Норвегии. В общем не мудрено, что Фонд борьбы с коррупцией, которым руководит Навальный включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

А представитель МИД РФ Мария Захарова назвала присутствие дипломатов на заседании «вмешательством во внутренние дела» и «саморазоблачением коллективного Запада».