Пенсионерка из Ижевска отправила мошенникам 1 млн 700 тысяч рублей

Опубликована: Сегодня 12:45





С заявлением о совершенном в отношении нее преступлении 68-летняя пенсионерка обратилась в дежурную часть отдела полиции №2 (по Октябрьскому району) УМВД России по г. Ижевску.

Она поняла, что стала жертвой преступления после того, как в течение 5 дней перевела на 6 различных счетов около 1 млн. рублей собственных сбережений и 700 000 рублей, взятых в кредиты в различных банках.

Установлено, что злоумышленники звонили ей с неизвестных номеров московского региона и представлялись сотрудниками банков.

Первому звонившему, сообщившему о зафиксированных подозрительных попытках транзакций по ее банковским счетам, испугавшаяся пенсионерка рассказала обо всех счетах, открытых в нескольких банках.

В последующем, используя предоставленную ранее женщиной информацию, злоумышленники звонили под видом сотрудников именно этих банков и сообщали о попытках незаконных транзакций и необходимости обналичивания денежных средств и перевода их через банкомат в одном из торговых центров Октябрьского района Ижевска. Также злоумышленники предупреждали потерпевшую перед каждым походом в банки, что причину обналичивания денежных средств сотрудникам банков рассказывать нельзя.

После того, как все личные сбережения у пенсионерки были похищены путем переводов, звонки не прекратились. Злоумышленники обманным путем под предлогом попыток оформления на ее имя кредитов, убеждали ее оформлять «зеркальные» кредиты в банках, клиентом которых она является, обналичивать и переводить на указанные ими счета якобы для полного погашения.

Отделом по Октябрьскому району Следственного управления УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).