В Китае ищут источник коронавируса и пока не могут похвалиться своей вакциной

Опубликована: Сегодня 13:01

Усилия американских и европейски коллег отечественных фармацевтов и вирусологов по дискредитации российских успехов по борьбе с коронавирусом наталкиваются на грубую реальность.

И вот уже, как оказалось, Институт Пастера в Париже признал, что пока не может представить свою вакцину. BFMTV приводит заявление института: «После промежуточных результатов клинических испытаний фазы I Институт Пастера приостанавливает разработку одной из своих вакцин-кандидатов, основанной на вирусе противокоревой вакцины».

Как уточняет France Bleu, клинические испытания проводились в августе 2020 года. Они показали более низкий иммунный ответ, а значит не эффективны. В то же время в Институте Пастера намерены продолжить разработку других своих вакцин-кандидатов, которые прошли доклиническую фазу испытаний, сообщает RT. Но сейчас очевидно, что только «Спутник V» из России уверенно показывает эффективность свыше 90 % защиты от заражения и 100 % эффективность от тяжелого течения болезни с минимальными побочными эффектами.

О том, что далеко не каждая развитая экономика мира имеет интеллектуальные возможности, чтобы создать вакцину говорит и публикация журнала The Lancet о вакцине от COVID-19 «Спутник V». И французский президент Эммануэль Макрон соглашается с тем, что у европейцев нет иного варианта, кроме как обратиться к российской разработке: «Благодаря The Lancet у нас теперь больше информации о том, что касается российской вакцины «Спутник V» и готовности России зарегистрировать её в Европе», — цитирует ТАСС главу государства.

При этом риторика и других европейских лидеров значительно изменилась. Так, после получения данных об эффективности «Спутника V», канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным выразила готовность использовать российскую вакцину в Германии. Между тем, «Спутник V» уже одобрили в Белоруссии, Туркмении, Сербии, Палестине, ОАЭ, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Тунисе и Венгрии. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 26 января заявил, что российскую вакцину при поддержке РФПИ в скором времени зарегистрируют еще в 25 странах мира, сообщает РБК.

Но упреки в адрес Москвы неожиданно обогнули земной шар и пришли со стороны Китая, который также испытывает трудности в разработке вакцины. Те, что он поставляет на мировой рынок и испытывает внутри Поднебесной, пока показывают эффективность по разным данным от 50 до 60 процентов.

В Китае внезапно появились публикации о том, что новые штаммы COVID-19 прибывают на территорию страны на упаковках продукции. Однако предприятие, которое заподозрили в поставке якобы зараженной продукции, пояснило, что ее продукция находится в индивидуальной упаковке, а заразу обнаружили на смывах с наружной упаковки паллеты. А значит, вирус мог оказаться на паллетах и в пути, и при перегрузке, и на оптовых складах, и в самом Китае. Однако российские санитарные власти сразу же остановили экспорт этой продукции и начало всестороннюю проверку предприятий группы компаний «Черкизово», расположеных в Брянской, Воронежской и Курской областях. Об этом сообщает РБК.

Упреки в том, что вирус передается с приехавшими из России людьми, выглядят особенно странно в свете того, что гражданам России сейчас доступ в Китай просто перекрыт. В КНР приезжают китайские граждане, которые, возвращаясь домой, обязаны пройти карантин. В течении него и выявляются зараженные. Более того, в самом Китае постоянно обнаруживаются заболевшие, которое не имеют никакого отношения к России

Теперь, когда в России разворачивается массовое производство вакцины от коронавируса и все заинтересованные страны могут обратиться к Москве с просьбой о начале поставок. На саммите G20 президент России Путин В.В. сообщил о готовности Российской Федерации поставлять свою вакцину всем нуждающимся. Более того, теперь после проведения исследований после прививки миллионов людей в России доказано, что вакцинирование «Спутник V» необходимо пожилым и людям, попавшим в группу риска по здоровью. Об этом говорит эффективность российской вакцины, которая позволяет на 100 % избежать тяжелого течения заболевания.


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