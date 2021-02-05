В Китае ищут источник коронавируса и пока не могут похвалиться своей вакциной

Опубликована: Сегодня 13:01





Усилия американских и европейски коллег отечественных фармацевтов и вирусологов по дискредитации российских успехов по борьбе с коронавирусом наталкиваются на грубую реальность.И вот уже, как оказалось, Институт Пастера в Париже признал, что пока не может представить свою вакцину. BFMTV приводит заявление института: «После промежуточных результатов клинических испытаний фазы I Институт Пастера приостанавливает разработку одной из своих вакцин-кандидатов, основанной на вирусе противокоревой вакцины».

Как уточняет France Bleu, клинические испытания проводились в августе 2020 года. Они показали более низкий иммунный ответ, а значит не эффективны. В то же время в Институте Пастера намерены продолжить разработку других своих вакцин-кандидатов, которые прошли доклиническую фазу испытаний, сообщает RT. Но сейчас очевидно, что только «Спутник V» из России уверенно показывает эффективность свыше 90 % защиты от заражения и 100 % эффективность от тяжелого течения болезни с минимальными побочными эффектами.