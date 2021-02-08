Одного посадили за убийство, еще двоих судят за сокрытие трупа в Удмуртии

Опубликована: 5 февраля 2021 г. 14:50

Приговором Увинского районного суда 33-летний ранее судимый житель с. Вавож признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что 7 апреля 2020 года осужденный  у себя дома в с. Вавож в процессе распития спиртных напитков со своей сожительницей и двумя  знакомыми  на почве ревности, в присутствии 11-летнего сына сожительницы, нанес многочисленные удары руками, деревянной скамьей и бейсбольной битой одному из гостей, от которых тот скончался на месте преступления.

После совершения преступления осужденный, его сожительница и второй гость  закопали труп во дворе собственного дома, а через неделю  сбросили его в реку Уву.

В тот же день злоумышленник был задержан сотрудниками полиции и заключен  под стражу. На момент совершения преступления он имел 3 неснятых и непогашенных судимости и из мест лишения свободы освободился в октябре 2019 года.  

С назначенным наказанием он не согласился и обжаловал его в апелляционную инстанцию.

Верховным судом Удмуртской Республики  наказание оставлено без изменений, приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении сожительницы подсудимого и его второго знакомого, помогавших скрыть следы преступления, возбужденное по ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления), в настоящее время рассматривается судом.


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