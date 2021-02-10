За истерической ложью Навального в суде стоит нацистский реваншизм спецслужб ФРГ Опубликована: 9 февраля 2021 г. 12:08





Американский он агент или английский? Вот здесь нет никакой принципиальной разницы, англо-американские разведсообщества уже много десятилетий работают на общее дело - продвижение гегемонии США и их сателлитов. Может Навальный быть завербован разведкой ФРГ? Еще легче. Стоит лишь вспомнить, что его вывозили из России и сопровождали сотрудники немецких спецслужб. Его охраняли, ему предоставляли медицинскую помощь в Берлине, его прятали, и даже когда решили пинком под зад отправить обратно - это делали сопровождающие из спецслужб ФРГ. Но и тут без американцев не обошлось. В конце концов ФРГ все еще остается оккупационной зоной США начиная с 1945 года. И спецслужбы США контролируют все телодвижения как немецких разведчиков, так и немецких политиков. При этом СССР и Россия войска свои вывели еще в 1990-х.



Немцы вернули агента в Россию, не подозревая, что дикая истерика, которую он устроит в судах, окончательно похоронит образ блогера, как политика. При этом, важнейшей задачей, что стояла перед Навальным все время, - десакрализация памяти о Великой отечественной войне. Сторонники Навального массово размещали фотографии нацистских преступников на сайте "Бессмертного полка". Это они ввели в свой оборот грязный термин "победобесие", пытаясь дискредитировать роль советского народа в Победе.



Теперь следующий шаг: Навальный, как нацистский штык, вбивается немецкими спецслужбами в политическое и информационное поле России для дестабилизации общества. Теперь он уже в суде продолжает оскорблять ветеранов. Навальный теперь мажет собственным дерьмом и нас всех, людей участвующих в акциях "Бессмертного полка". Его грязный рот изрыгает истерическую ложь, с тем, чтобы унизить наших дедов и прадедов. Чтобы разрушить историческую правду о решающей роли наших героических предков в Победе, принесших самую страшную жертву в истории ради жизни каждого из нас.



Сейчас руками своего агента немцы пытаются разрушить единство смыслового пространства России, того, что создает исторический образ Отечества в душе гражданина страны. Немцы, поддерживая нацистскую риторику Навального не понимают, что закапывают его, как политика. Просто потому, что психически здоровый человек в России не может поддержать фашиста, оскорбляющего еще живых и уже ушедших ветеранов.



Политический реванш, который ставят целью немецкие кураторы Навального - вещь опасная. В последний раз такие настроения в Германии были поддержаны англо-американскими деньгами в 1930-х и привели ко Второй мировой войне.



Но наша память смотрит на нас с пожелтевших фотографий, на которых наши еще молодые деды. Те, кто уже дошли до Берлина. Тех, кто повторили подвиг казаков под командованием генерала князя Петра Витгенштейна, что заняли Берлин в 1813. И победу корпуса Захара Чернышева, который взял тот же населенный пункт, тогда столицу Пруссии в 1760 г. Так что традиции брать Берлин штурмом уже три века. Но, если честно, не хотелось бы повторять этот подвиг в четвертый раз.

















Алексей Навальный завербован и вопрос только в том, кем именно? Можно назвать его агентом "коллективного Запада", в конце концов бенефис третьестепенных дипломатических чиновников, который устроили в суде над "берлинским пациентом" на это решение указывает вполне прозрачно. Вот только сложно поверить, что Навальны настолько туп, чтобы стать агентом Эстонии. Он играет по крупному, и играет именно на те деньги что ему перечисляют. Те самые 200 биткойнов, которые теперь, после очередного взлета стоимости нелегальной валюты, стали равны 8,8 миллионов долларов.Американский он агент или английский? Вот здесь нет никакой принципиальной разницы, англо-американские разведсообщества уже много десятилетий работают на общее дело - продвижение гегемонии США и их сателлитов. Может Навальный быть завербован разведкой ФРГ? Еще легче. Стоит лишь вспомнить, что его вывозили из России и сопровождали сотрудники немецких спецслужб. Его охраняли, ему предоставляли медицинскую помощь в Берлине, его прятали, и даже когда решили пинком под зад отправить обратно - это делали сопровождающие из спецслужб ФРГ. Но и тут без американцев не обошлось. В конце концов ФРГ все еще остается оккупационной зоной США начиная с 1945 года. И спецслужбы США контролируют все телодвижения как немецких разведчиков, так и немецких политиков. При этом СССР и Россия войска свои вывели еще в 1990-х.Немцы вернули агента в Россию, не подозревая, что дикая истерика, которую он устроит в судах, окончательно похоронит образ блогера, как политика. При этом, важнейшей задачей, что стояла перед Навальным все время, - десакрализация памяти о Великой отечественной войне. Сторонники Навального массово размещали фотографии нацистских преступников на сайте "Бессмертного полка". Это они ввели в свой оборот грязный термин "победобесие", пытаясь дискредитировать роль советского народа в Победе.Теперь следующий шаг: Навальный, как нацистский штык, вбивается немецкими спецслужбами в политическое и информационное поле России для дестабилизации общества. Теперь он уже в суде продолжает оскорблять ветеранов. Навальный теперь мажет собственным дерьмом и нас всех, людей участвующих в акциях "Бессмертного полка". Его грязный рот изрыгает истерическую ложь, с тем, чтобы унизить наших дедов и прадедов. Чтобы разрушить историческую правду о решающей роли наших героических предков в Победе, принесших самую страшную жертву в истории ради жизни каждого из нас.Сейчас руками своего агента немцы пытаются разрушить единство смыслового пространства России, того, что создает исторический образ Отечества в душе гражданина страны. Немцы, поддерживая нацистскую риторику Навального не понимают, что закапывают его, как политика. Просто потому, что психически здоровый человек в России не может поддержать фашиста, оскорбляющего еще живых и уже ушедших ветеранов.Политический реванш, который ставят целью немецкие кураторы Навального - вещь опасная. В последний раз такие настроения в Германии были поддержаны англо-американскими деньгами в 1930-х и привели ко Второй мировой войне.Но наша память смотрит на нас с пожелтевших фотографий, на которых наши еще молодые деды. Те, кто уже дошли до Берлина. Тех, кто повторили подвиг казаков под командованием генерала князя Петра Витгенштейна, что заняли Берлин в 1813. И победу корпуса Захара Чернышева, который взял тот же населенный пункт, тогда столицу Пруссии в 1760 г. Так что традиции брать Берлин штурмом уже три века. Но, если честно, не хотелось бы повторять этот подвиг в четвертый раз.

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