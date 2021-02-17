В Сочи обсудят урегулирование и конституцию Сирии в рамках 15-ой встречи в астанинском формате

Опубликована: Сегодня 11:12





В Сочи стартует 15-я Международная встреча по Сирии в астанинском формате. Россия, Иран и Турция снова объединяются против США, чтобы чтобы позволить всем сторонам конфликта договориться о принципах совместного проживания и закрепить их в конституции страны.Встреча по Сирии в астанинском формате была анонсирована в представителями Ирана, России и Турции после консультаций 1 февраля, во время 5-го заседания сирийского Конституционного комитета, что прошел в Женеве.

Ранее в МИД РФ сообщал, что участники конституционного процесса и страны-гаранты “подтвердили намерение продолжить обсуждение вышеупомянутых вопросов в ходе очередной международной встречи по Сирии в астанинском формате 16-17 февраля 2021 года в Сочи”. Конституционный комитет был создан при участии Иран, России и Турции, что должно было способствовать взаимному стремлению противоборствующих сторон к компромиссу, конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания чужой воли. Конституционный комитет должен разработать поправки в основной закон, что позволит провести выборы при участии ООН.

Как пишет ТАСС, Конституционный комитета Сирии был сформированн согласно резолюции 31 января 2018 года. Ее приняли в том же Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. Состав комитета - это 150 человек, по 50 от официального Дамаска, оппозиции и гражданского общества. Есть и малая группа комитета - по это 45 представителей, по 15 от каждого сегмента сирийского политического класса.

Гражданская война началась в 2011. И если поначалу войска Башара Асада воевали с "умеренной оппозицей", то постепенно к боевым столкновениям присоединились самые разные силы. Это и курды, и исламистские террористические организации, и местные племенные ополчения группировки. Военные США и НАТО так-же оказались втянуты в бои. В 2015-м Вооруженные силы России начали военную операцию в САР. В 2016-м армия Турции заняла северные провинции Сирии. Итогом международных усилий стал разгром джихадистов, но мир в Сириии так и не наступил. РИА «SM-News» писало что, Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган 5 марта 2020 года на переговорах в Москве согласовали введение режима прекращения огня в САР. Начав действовать с 6 марта в Идлибской зоне деэскалации, режим постоянно нарушается самыми разными группировками, часть из которых поддерживается из-за границы.

Теперь есть надежда на то, что введение конфликта в политическое русло, приведение его к форме всенародных выборов, позволят прекратить кровопролитие, которое длится на сирийской земле уже почти 10 лет.

При этом специалисты видят главную опасность для конституционного процесса в Сирии за пределами страны. Так, один из активных участников боевых действий, постоянно оказывающий влияние на различные вооруженные группировки, США, отказался от роли посредника в этих переговорах.

Вместе с тем, пандемия COVID-19 привела к задержке в мирном процессе - стороны отказывались от очных встреч и не могли ни о чем договориться практически весь 2020 год. Само возобновление общения всех сторон астанинского процесса - это уже большой успех российской дипломатии. Кроме противоборствующих сторон и стран-гарантов на встрече будут представлены наблюдатели из ООН, Ливана, Иордании, Ирака и Казахстана.

16 февраля, в первый день работы 15-й Международной встречи по Сирии, делегаты провели консультации, сообщает "Народный политолог". 17 февраля представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев проведет пленарное заседание со всеми сторонами конфликта. Результаты встречи будут известны уже 18 февраля, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном для обсуждения результатов переговоров.



