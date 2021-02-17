За пропаганду нацизма мужчина в Удмуртии получил 2 года условно, 1 год без интернета и 2 года испытательного срока.

Опубликована: Сегодня 12:32

Сайт Pixabay.com

Верховным  судом Удмуртской Республики рассмотрено уголовное дело в отношении жителя г. Ижевска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Установлено, что подсудимый в  апреле  -  декабре 2019 года, с целью реабилитации нацизма,  то есть публичного распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений, разместил  в сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» информацию, отрицающую факт установленный приговором Нюрнбергского международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников от 1 октября 1946 года,  и призывы к активным действиям, возбуждению вражды против группы лиц по национальному признаку.

При этом он был достоверно осведомлен о том, что приговором Международного военного трибунала данный факт признан установленным, а преступления, совершенные фашистами (нацистами), признаны военными преступлениями и преступлениями против человечности.

Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком  в 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет» на 1 год.






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