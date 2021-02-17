В Удмуртии 38-летний мужчина избил на смерть сожительницу 45 лет

Опубликована: Сегодня 12:44





Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели женщины в Завьяловском районе. 16 февраля текущего года в 8 час. 45 мин. в частном доме в деревне Башур Завьяловского района найдена погибшей 45-летняя жительница г. Ижевска. По подозрению в совершении избиения, которое стало смертельным, задержан 38 летний сожитель женщины. Это часть 4 ст 111 УК РФ.

По данным следствия, накануне случившегося подозреваемый и его сожительница приехали из Ижевска в деревню Башур к знакомому местному жителю, в доме которого на протяжении двух суток употребляли спиртные напитки. Утром 16 февраля мужчина и женщина направились домой в Ижевск. По дороге между ними произошел конфликт, подозреваемый избил потерпевшую руками и ногами. Потом унес сожительницу на руках обратно в дом, где она вскоре умерла.

Ведется следствие, готовятся обвинения для предъявления задержанному и для его ареста до суда.