Издание "7Х7 - горизонтальная Россия" продолжает действовать в интересах иностранных фондов

Опубликована: 25 февраля 2021 г. 17:15

Электронное издание "7x7 - горизонтальная Россия" стало известно буквально пару лет тому назад. Редакция базируется в республике Коми. Учредителем информационного портала стал Леонид Зильберг, известный в регионе бизнесмен и основатель ряда национальных еврейских организаций. Кроме того, он стал известен как член правления общества "Мемориал" и сопредседатель движения "Демократическая Россия".

Директором издания "7x7 - горизонтальная Россия" значится Павел Андреев. Из информации на сайте издания становится ясно, что это довольно мощная разветвленная структура. Так официально на сайте написано, что "7х7 — горизонтальная Россия" — это интернет-журнал и медиаплатформа.
На сайте не скрывают, что начиная с 2010 года проект развивался в ширь и двигался в регионы. Регионов присутствия издания уже более в 30. Это, например, Марий Эл, Карелия, Кировская, Костромская, Рязанская и Ярославская области. 

Создана сеть редакторов, внештатных журналистов и порядка двух тысяч блогеров, которые выкладывают тексты на блог-платформе «7x7». Как удалось создать такую мощную структуру? Некие "инвесторы" одолжили денег на проект? На самом деле все довольно просто - США и Евросоюз дали изданию денег через сеть западных фондов. Пока создается сеть и ГОТОВИТСЯ контент, но придет время, когда потенциал сети будет использован для вмешательства во внутреннюю политику России.

Это происходит уже - издание "7x7 - горизонтальная Россия" всегда активно освещало несанкционированные акции в поддержку А. Навального. Особенно много поработать на благо иностранных спонсоров пришлось в январе 2021 года. Наиболее близкий аналог, который приходит в голову - это ресурс "Нехта", который печально прославился в Белоруссии в 2020 году, координируя беспорядки и иную антигосударственную деятельность.

Руководство "7x7 - горизонтальная Россия" официально декларирует борьбу правозащитную деятельность и борьбу с коррупцией. Однако известно, что учредитель СМИ Леонид Зильберг и директор издания Павел Андреев присваивают и деньги, присланные из иностранных фондов, и средства инвесторов. При этом заработная плата корреспондентов остается крайне невысокой.

Независимость российских оппозиционных СМИ уже давно вызывает сомнения. Вот и на этот раз остается много вопросов к хозяевам издания "7x7 - горизонтальная Россия" и к их настоящим целям. 


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