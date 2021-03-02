Внук, избивший бабушку и дедушку молотком, отправится в колонию на пять лет

Опубликована: 25 февраля 2021 г. 18:15

Сайт Pixabay.com

Собранные Камбарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 15-летнего жителя с. Каракулино, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших).

Как установлено следствием и судом, 19 июля прошлого года около 15 часов 15-летний девятиклассник из местной школы пришел к бабушке и дедушке за деньгами, которые ему потребовались для того, чтобы выехать в г. Сарапул. Застав пожилых людей дома, он молотком нанес обоим несколько ударов по голове, после чего похитил деньги в сумме 14 443 рубля и скрылся с места преступления. Супруги – 66-летняя женщина и 72-летний мужчина с телесными повреждениями в области головы, доставлены в экстренном порядке в г. Ижевск, где им оказана медицинская помощь.

С учетом собранной на следствии доказательственной базы, приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.


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