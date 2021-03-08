Убить бывшего мужа за 10 тысяч рублей предлагала знакомому экс-супруга

Опубликована: 4 марта 2021 г. 18:13





Следственными органами СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Удмуртской Республики, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «3» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству из корыстных побуждений, по найму).

Следствием установлено, что обвиняемая около пяти лет назад расторгла брак с 34-летним супругом. После развода женщина приехала из Можгинского района в Ижевск и стала проживать в арендованной квартире с четырьмя несовершеннолетними детьми в возрасте от 9 до 17 лет и полугодовалым внуком. В январе текущего года она решила организовать убийство бывшего супруга с целью получения государственного пособия по потере кормильца.

Она обратилась к знакомому, ранее отбывавшему наказание в местах лишения свободы, с предложением убить бывшего супруга за вознаграждение в размере 10 тыс. руб. Мужчина попытался отговорить обвиняемую, однако женщина проявляла настойчивость, в связи с чем он обратился в органы полиции. Дальнейшие действия мужчина выполнял под контролем оперативников.

После того, как обвиняемой сообщили, что супруг скончался в реанимационном отделении больницы, она встретились с «исполнителем» и передала ему первую часть оговоренной суммы в размере 5 тыс. руб. После передачи денег женщина была задержана полицейскими.

В ходе расследования уголовного дела проведен значительный объем следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, допрошен потерпевший – бывший супруг обвиняемой, свидетели, проведены судебные экспертизы.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.