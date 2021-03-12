В Удмуртии на 8, 9 и 23 года осудили бандитов за убийство отца и сына

Опубликована: 11 марта 2021 г. 11:44

Сайт: Астромедиан.

10 марта 2021 года, в Верховном суде Удмуртской Республики  провозглашен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении трех жителей Удмуртии, обвиняемых в зависимости от роли и степени участия в разбойном нападении и пособничестве ему с причинением материального ущерба на сумму, превышающую 31 млн. рублей, а также в убийстве 44-летнего бизнесмена и его 22-летнего сына в июне 2019 года.

Напомним, в январе текущего года коллегия из 8 присяжных заседателей, оценив представленные государственными обвинителями доказательства, сочла их достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении всех подсудимых.

При этом, только один из них признан заслуживающим снисхождения. Приговором суда виновным назначено наказание на срок от 8 до 23 лет лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей  о возмещении осужденными причиненного преступлениями материального ущерба и морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.


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