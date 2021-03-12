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Борьба за мировой рынок вакцин от COVID-19 становится все более грязной
Опубликована: 11 марта 2021 г. 12:01 В иностранной прессе продолжается волна распространения фейков в связи с очевидным успехом отечественной вакцины «Спутник V». Ранее можно было бы поверить, что это так работает честный рынок СМИ, но теперь все сложнее в это поверить. Очевидно, что многомиллиардные доходы от рынка вакцин не могли пройти мимо интересов гигантских корпораций. Именно они и их бенефициары могли стали источником широкой скоординированной компании.
Россия сделала вакцину от «Covid-19» первой и сделал ее хорошо. Эффективность превысила 92 процента, а при тяжелом течении болезни вакцина на 100 процентов гарантирует выживание заболевших. И она первой вошла в рынок, где потребители - все человечество, которое желает выжить в пандемии. Так, «Спутник V» стал прямым конкурентом их вакцинам «Pfizer» и «BioNTech». Уже около 50 стран, причем крупнейшие, Индия, Бразилия, Мексика готовы использовать вакцину из России. Натовские Норвегия и откровенный враг - Польша не могут ждать американских вакцин, их экономика рушится. Словакии и Венгрии просто перестали обсуждать с чиновниками ЕС их пожелания по вакцинам и присылают самолеты со знаками различия НАТО за контейнерами с вакциной «Спутник V» в Москву.
И от этого борьба за рынок становится все более грязной. Уже появились публикации анонимных блогеров в Фейсбук типа: «Погиб друг, 50 лет. Привился «Спутником», организм не выдержал». К нему фото, на котором венок и черная лента со странной надписью «Дорогой мамочке». И сотни комментариев с таких же пустых анонимных аккаунтов.
Можно сказать, что война с нашим «Спутником» уже началась. Что-то подобное мы наблюдали, когда некие управляемые из Лондона «Белые каски» лгали на весь мир про химическое оружие, которое применял Асад. При этом в сети есть масса видео и фото, показывающих подготовку постановочных видео «Белыми касками». Есть и показания самих участников постановок в Сирии. Однако на западе потребители этих фейков уверен, в Сирии именно Асад проводил химические атаки.
В России «Спутником-V» привиты миллионы, и тут лгать про вакцины не получится. Но цель этой пропагандистской компании - массированный вброс фейков в ведущие западные СМИ. И это можно отследить и можно бороться.
Но, удивительное дело, «Covid-19» и последствия пандемии для развитых стран сами двигают «Спутник-V» на рынок. Вот уже и Глава Минобороны Польши, как пишет «Комсомольская правда» Мариуш Блащак заявляет, что «сейчас мы ищем лучшее решение, нам нужно остановить третью волну, мы знаем, что другие страны ЕС тоже ищут возможность закупки вакцины». Вся Восточная Европа с замиранием сердца смотрит за массовой вакцинацией «Спутником-V» в Словакии и Венгрии. У миллионов привившихся в Росси сомнений в успехе нет.
А вот действия генерального директора фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла вызывают все больше вопросов. Так, он не приехал в Израиль, потому что в страну не пускают людей без прививки. То есть, если верить, The Jerusalem Post, руководитель главного конкурента российской вакцины все еще прошел вакцинацию. А в ноябре 2020 года генеральный директор Pfizer Альберт Бурла продал 62% своих акций фармацевтической компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Markets Insider и документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Вероятно, он что-то знает, что не хочет сообщать миру.