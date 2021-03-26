Сотрудник колонии в Удмуртии осужден за передачу осужденным средств мобильной связи

Опубликована: 22 марта 2021 г. 12:54

Сайт: Астромедиан.

Собранные Увинским межрайонным следственным отделом   следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-3 УФСИН России по Удмуртской Республике. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как установлено следствием и судом, сотрудник исправительного учреждения за обещанное денежное вознаграждение в сентябре 2020 года пронес на территорию режимной зоны ИК-3 и передал осужденному сим-карту оператора сотовой связи. В результате один из осужденных, в нарушение действующего законодательства и правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, получил возможность пользоваться запрещенным предметом.

Противоправная деятельность младшего инспектора была выявлена и пресечена совместными действиями оперативного отдела исправительной колонии и сотрудников отдела собственной безопасности УФСИН России по Удмуртской Республике.

Приговором суда бывшему сотруднику исправительного учреждения назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.


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