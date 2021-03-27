Брат зарезал брата в Удмуртии

Опубликована: 25 марта 2021 г. 18:25



Сайт Pixabay.com Сайт Pixabay.com

Следственным отделом по Первомайскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя г. Ижевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что в ночь с 1 на 2 декабря 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в Первомайском районе г. Ижевска в ходе ссоры нанес колото-резаные ранения ножом своему 51-летнему брату. В результате полученных ранений мужчина скончался.

Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.