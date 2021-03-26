Только коронавирус прервал нацистские шабаши латышских эсэсовцев в Риге

Опубликована: 25 марта 2021 г. 18:56



Фото: TOMS KALNINS/EPA Фото: TOMS KALNINS/EPA

Только пандемия коронавируса остановила безумный неонацистский проект, который ежегодно проходил в Риге. И 16 марта 2021 уже второй раз за два года не состоится шествие эсэсовцев из латышского легиона Waffen SS. В "демократической" Латвии гитлеровских людоедов чествуют с 1994 года.

День 16 марта выбран постольку, поскольку именно в этот день в 1944 году латышским эсэсовцам (15 и 19-я пехотные дивизии СС) впервые пришлось встретиться с Красной Армией, а не с мирными крестьянами или обитателями еврейских гетто. «Вот тут-то карта и не поперла», вспомнил бы любитель анекдотов, если бы история латышей в СС была хоть немного смешной, а не страшной, полной крови мирных людей, стариков, женщин, детей. Как организованная сила эсэсовские части из латышей перестали существовать. Какие-то, наиболее упоротые, наиболее замаранные в массовых казнях мирных людей, прибалтийские эсэсовцы ушли в леса.

Банда "Лесные кошки" в 1944-1947 годах убивала советских активистов и простых латышей, сочувствовавших советской власти. Создали их Гиммлер и Скорцени. В мае-июне 1944 года по указанию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера был сформировано подразделение "СС-Ягдфербанд" ("Истребительное (егерское) соединение СС"). Об этом пишет "Российская газета".

"Лесные кошки" были руководителем балтийских егерей СС "Ягдайнзатц Балтикум" штурмбанфюрером СС Манфредом Пехау из латышей, служивших в полицейских карательных батальонах.

16 марта 1945 года начальник Рижской опергруппы Управления контрразведки (УКР) "Смерш" сообщал в УКР "Смерш" 2-го Прибалтийского фронта: "…В результате проведения комплекса агентурно-оперативных мероприятий оперативными группами по г. Риге и Рижскому узлу задержано и разоблачено официальных сотрудников немецкой разведки - 2, резидентов - 2, агентов-разведчиков - 15, агентов-радистов - 5, диверсантов-террористов - 25, агентов контрразведки - 3. Всего - 52 человека… В целях перехвата каналов проникновения агентуры немцев в наш тыл и вызова агентуры на нашу сторону с санкции ГУКР "Смерш" были организованы радиоигры с центром противника и включены агентурные станции "Рояль", "Беглец" и "Гитара"…".

В своих документах "Смерш" пишет о латышских карателях: "Среди населения организация "Ягдфербанд" стала широко известна как организация, созданная немецкими разведывательными органами. В целях зашифровки этого "Ягдфербанд" изменила свое название и стала именоваться "Латышская организация партизан"… руководитель "Ягдфербанд" Янкавс принимает меры к установлению связи с группой участников организации, убывших в Швецию, и активно проводит работу по объединению разрозненных бандгрупп. …Для оказания практической помощи и организации работы по вскрытию и ликвидации "Ягдфербанд Остланд" в НКВД Латвийской ССР командирован из ГУББ НКВД СССР генерал-майор тов. Калинин с группой оперативных работников".

На допросах Янкавс рассказал, что в конце сентября 1941 года добровольно поступил на службу в "СД Остланд. 21 февраля 1947 года Янкавс дал показания о методах работы и карательной деятельности "СД" в Тосно Ленинградской области:

"…мне было известно, что лица, подвергавшиеся аресту в СД, подвергались в ряде случаев жестоким избиениям, а значительная часть из них просто расстреливалась. Причем расстрелы советских граждан являлись не редким явлением и расстреливали таковых примерно в 100 метрах от дома, в котором располагалась СД, и трупы закапывались там же в яме. Место расстрела хорошо известно всем работникам СД, в том числе и мне. Расстреливали, главным образом, немцы сами".

25 февраля 1947 года, Янкавс участвовал в карательной экспедиции в декабре 1943 - январе 1944 года. В этой же карательной экспедиции участвовала рижская полиция: "…В результате практической деятельности этой экспедиции под видом ликвидации партизанских баз было сожжено значительное количество советских деревень, жители которых независимо от пола и возраста эвакуировались вглубь оккупированной немцами территории, часть из них была репрессирована…".

После предъявления обвинения допросы Янкавса продолжились… Сведения, полученные в результате допросов Янкавса, позволили советским контрразведчикам выйти на след, оставшихся на свободе "партизанах из СС" и к лету 1947 года с "Лесными кошками" было покончено.

Те же латвийские "лесные кошки" и "братья", что уцелели и ушли с немцами на Запад, вскоре приобрели новых хозяев. Теперь уже в лице ЦРУ США.

Счеты с нацистским зверьем в СССР почему-то закончить не решились. Похоже была надежда на примирение и раскаяние военных преступников. Но эта надежда развеялась, как дым. Поэтому прямо сейчас Следственный Комитет России изучает анкеты 96 ветеранов Латышского легиона СС.