В Якшур-Бодье на 9 лет осудили убийцу

Опубликована: 26 марта 2021 г. 17:52

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Якшур-Бодьинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Государственное обвинение по данному делу поддержано прокурором Якшур-Бодьинского района.

Установлено, что подсудимый в ночь с 17 на 18 ноября 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме потерпевшего в селе Старые Зятцы в ходе конфликта нанес ему ножом не менее четырех ударов в шею, в результате которых потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте преступления. 

Судом с учетом позиции прокурора виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания  в исправительной колонии строгого режима.






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