Почти 800 тысяч отправила жительница Удмуртии мошенникам

Опубликована: 20 апреля 2021 г. 13:48



Сайт Pixabay.com Сайт Pixabay.com

В дежурную часть МО МВД России «Можгинский» с сообщением о хищении денежных средств обратилась 50-летняя сотрудница медицинского учреждения. Она рассказала о том, что несколько дней назад ей позвонил незнакомый мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о попытке снятия денежных средств с ее банковского счета. Для предотвращения незаконной транзакции звонивший предложил женщине перевести все имеющиеся на счете денежные средства на резервный счет. Потерпевшая перевела 120 000 рублей на указанный номер телефона.

На следующий день женщине позвонили снова и сообщили о том, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит, и для отмены данной операции необходимо оформить встречный кредит. Следуя указаниям звонивших, потерпевшая в течение нескольких дней оформила в 6 банках кредиты и перевела денежные средства на 50 номеров. Общий ущерб составил 786 000 рублей. При этом сотрудникам банков женщина сообщила, что кредиты берет на ремонт квартиры.

Следственным отделом МО МВД России «Можгинский» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

МВД по Удмуртской Республике напоминает владельцам банковских карт: ни под каким предлогом не переводите незнакомым денежные средства.