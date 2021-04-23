ФБК и штабы Навального имитируют деятельность в интернете для отчета перед заграничными спонсорами

Опубликована: 20 апреля 2021 г. 12:51

Сайт: Народный политолог
Граждане России стремительно утрачивают интерес к фигуре Навального и не готовы участвовать в организуемых ФБК акциях с требованиями его освобождения. Об этом наглядно свидетельствуют как результаты опроса, проведённого "Радио Свобода", 87% участников которого высказались против Навального.

Есть и фиксируемое объективным мониторингом сокращение аудитории Telegram-каналов "Навальный" и "Команда Навального". Буквально за два месяца после начала не согласованных с местными властями акций от этих каналов отписались 50 тысяч пользователей. Членов организованной преступной группы, как еще называют участников ФБК и сети штабов Навального, уличают в накрутке показателей. 

Так, установлено, что идет постоянная накрутка регистраций на странице "Свободу Навальному". Об этом пишет сайт "Народный политолог". Происходит это постольку, поскольку Волков, теперь заменивший в этой структуре Навального, пообещал вывести на улицы полмиллиона сторонников. Теперь он вынужден нагонять на эти ресурсы ботов и играть с цифрами, что возможно благодаря непрозрачности процедур регистрации и подсчетов.

В проекте "Свободу Навальному" счетчик просто управляется администратором. И он поставит ту циферку, какую надо. Циферки уже перевалили за 420 тысяч. При этом сайтик появился в сети 23 марта. Это означает, что потуги навальновских миньёнов сделали его популярнее чемпионата мира по футболу и олимпиад, чьи сайты по статистике прирастают быстрее всех остальных с момента своего запуска.

Но вот счетчики Telegram-каналов от навальных админов не зависят. В этом мессенджере, правда, есть возможность покупать ботов и так накручивать счетчик. И не смотря ни на что, читатели Алексея Навального в Telegram-е уходят, отписываются от своего кумира.

Впрочем никого уже такое несоответствие не удивляет. Все уже привыкли к падению числа пользователей - более 50 тысяч отписок всего за два месяца, как и бешенной накрутке ботов среди участников проекта "Свободу Навальному". Очевидно, что Навальный и его разбежавшиеся по миру компаньоны теряют как в России, так и у спонсоров за рубежом. Всем уже очевидно, что ФБК и штабы Навального имитируют бурную деятельность. И больше всего усилий прикладывают к работе в интернете. И Спонсорам все обиднее видеть, как их деньги вылетают в трубу на оплату ботов и недвижимости и путешествий функционеров мошеннической политической схемы ФБК


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