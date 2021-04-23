Житель Ижевска застрелил бывшую жену и сбежал, полагает следствие

Опубликована: 21 апреля 2021 г. 15:43



Сайт: Следственное Управление Следственного комитета России по Удмуртии Сайт: Следственное Управление Следственного комитета России по Удмуртии

Следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике в рамках расследования уголовного дела об убийстве 37-летней жительницы г. Ижевска вынесено постановление о привлечении жителя г. Ижевска Роберта Гильманова, 1978 г.р., в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом).

По данным следствия, вечером 20 апреля 2021 года обвиняемый в магазине на улице Клубной в Ижевске в присутствии находившихся в магазине покупателей произвёл выстрел в женщину - продавца из огнестрельного оружия. В результате полученного ранения потерпевшая скончалась на месте.

В связи с тем, что после совершения преступления обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия, он объявлен в розыск. Следственное управление обращается с просьбой ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по тел. (3412) 50-06-48, 50-01-68 или 02.