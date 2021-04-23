Террористы продолжают вербовать детей из России

Опубликована: 21 апреля 2021 г. 18:00



Сайт: "Россия 24" Сайт: "Россия 24"

В феврале 2020 года Анастасия Боброва была осуждена в Приволжском окружном военном суде на четыре года в колонии строгого режима. 17-летнюю девушку осудили была признана виновной по статье 205 УК -террористический акт и по статье 205.6 УК - несообщение об акте терроризма.Студентка филиала Самарского университета путей сообщения в городе Анастасия Боброва оказалась в центре внимания спецслужб еще в 2018 году. Уголовное дело было возбуждено Следственным управлением Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике 14 ноября 2018 года. Тогда сотрудниками Управления ФСБ России по Удмуртии удалось получить доказательства противозаконной деятельности Бобровой. Она общалась с участниками запрещенной в россии организации "Исламское государство".Так, Боброва, приняв ислам, пыталась завербовать подругу. Та даже собралась уже ехать в Москву с намерением отправиться воевать за некий "халифат", но одумалась и сообщила о деятельности Бобровой в ФСБ. В ходе дальнейшей разработке выяснилось, что Анастасия сама уже давно подверглась вербовке террористов. Помимо виртуального общения с моджахедами, девушка вела переписку с Батыром Гурбановым - студентом Орловского университета, уроженцем республики Туркменистан, который тоже был уличен в террористической деятельности. Кроме того, после взрыва газа в жилом доме в Ижевске осенью 2017 года она в переписке с друзьями утверждала, что у нее есть точные данные, что дом взорвали не террористы. В итоге у следствия повzились доказательства ее сотрудничества с террористами и данные о том, что она была уведомлена о подготовке теракта.Кроме того, наибольшую активность в деле вербовки подростков в террористические организации проявляет международная террористическая организация "Хизб-ут-тахрир", запрещенная в Российской Федерации. Ее эмиссаров задерживают уже в Белгороде, в Смоленске, в Орле и даже на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае. А еще недавно они активно действовали в Республике Крым. В настоящее время большинство ее участников из числа крымских татар и неофитов всех начиональностей, завербованных в Крыму, действуют с территории Украины. Там их покрывает Служба безопасности Украины. Украинские спецслужбы уверены, что смогут контролировать террористов и использовать из против России. А жизни подростков украинских нацистов интересуют в последнюю очередь.О том, как убийцы вербуют сторонников террористических организаций недавно рассказал в своем эфире канал "Россия 24"