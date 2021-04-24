Застрелил экс-подругу в Ижевске, найден в Татарстане, убил подельника и себя

Опубликована: 22 апреля 2021 г. 13:23



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Подозреваемый в убийстве бывшей сожительницы в Ижевске был найден в Агрызе. Женщина работала продавцом в магазине. Вечером 20 апреля на улице Клубной мужчина в присутствии покупателей выстрелил в женщину и она погибла на месте.

Следственный комитет России по Удмуртии возбудил уголовное дела по статье 105 Уголовного Кодекса "Убийство". В злодеянии в отношении 37-летней жительницы Ижевска по результатам предварительного следствия заподозрили жителя Роберта Гильманова, 1978 г.р. Он скрылся после совершения преступления и был объявлен в розыск.

Следствие пришло к выводу, что мужчина может скрываться в соседнем регионе, у своего отца. Сотрудники Следкома по Татарстану установили, что мужчина с подельником может оказаться в деревне Мукшур Агрызского района у отца одного из них.



Правоохранители обнаружили признаки присутствия преступников в заброшенном доме. Дом блокировали, но задержать подельников не удалось. Один из разыскиваемых застрелил другого, после чего покончил с жизнью. Теперь уголовное дело по факту убийства двух лиц. Это пункт «а» второй части 105 статьи Уголовного кодекса.