Выселение из единственного жилья стало объектом расследования Следкома в Удмуртии

Опубликована: 8 мая 2021 г. 22:53

Прокуратура Удмуртии

Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц при выселении многодетной семьи из единственного жилья в Завьяловском районе Удмуртии (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

По данным следствия, должностные лица администрации МО «Каменское» Завьяловского района в период с 2014 по 2019 г.г. ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а именно выселение из дома в деревне Каменное десяти человек, в том числе несовершеннолетних детей.

В рамках расследования уголовного дела выполняется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. С учётом полученных на следствии данных действиям должностных лиц администрации муниципального образования будет дана юридическая оценка.

Ранее вопросом заинтересовались Прокуратура Удмуртии и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.


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