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Выселение из единственного жилья стало объектом расследования Следкома в Удмуртии
Опубликована: 8 мая 2021 г. 22:53
Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц при выселении многодетной семьи из единственного жилья в Завьяловском районе Удмуртии (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
В рамках расследования уголовного дела выполняется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. С учётом полученных на следствии данных действиям должностных лиц администрации муниципального образования будет дана юридическая оценка.
Ранее вопросом заинтересовались Прокуратура Удмуртии и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.