В ПАСЕ прозвучала правда о русофобии и русофобах, педалирующих тему Навального

Опубликована: 8 мая 2021 г. 23:07

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Депутат их Армении, приехавшая в составе делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы Наира Зограбян обвинила европейских политиков в болезненно-преувеличенном интересе к Навальному и его делу. В антироссийской истерии европейца готовы поступиться законностью и основополагающими принципами устройства современных демократических политических систем. Это - двойные стандарты, как считает армянская парламентарий.

Так, 22 апреля, как пишет информационное агентство "SM News" Наира Зограбян заявила: “Мир тонет в тисках коронавируса, сотни тысяч детей и женщин ежедневно становятся жертвами домашнего насилия в Европе, сотни армянских военнопленных в настоящее время находятся в азербайджанских тюрьмах, но повесткой Европы номер один для нашей организации все таки остается Навальный”.

Интерес к голодовке Навального так и не привел ни к каким важным последствиям. Скандал возник после того, как Навальный фактически признался, что просто держал пасхальный пост. Об этом он рассказал в своем инстаграме: "Как же я долго ждал эту Пасху. Ну да и Великий пост в этом году у меня выдался непростой. К сожалению, не смогу сегодня разделить полноценную пасхальную трапезу: я все ещё в первой половине своей увлекательный трансформации "из еле волочащего ноги скелета в просто голодного мужчину". Но разрешенные мне несколько ложек каши съем с отменным пасхальном настроением. Ведь в такой день я точно знаю и помню о том, что все будет хорошо".

Наира Зограбян подчеркнула, что в деле Навального больше русофобии, чем борьбы за права человека: “Да, я за то, чтобы уважались права человека, да, я за то, чтобы каждый имел право свободно выражать и реализовывать свои политические взгляды, в том числе Навальный, но я отказываюсь понимать Европу, которая сделала антироссизм своей топовой повесткой и пытается реализовать эту ложную повестку”.
  
По словам политика, в Европе и мире намного больше по настоящему важных проблем, которые требуют взаимопонимания с Россией и вовлечения ее в международные процессы.



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