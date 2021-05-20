Мошенники ежедневно крадут миллионы рублей у жителей Удмуртии

Опубликована: 19 мая 2021 г. 11:21

Pixabay.com

44-летняя работница завода и 68-летняя пенсионерка пострадали от телефонных мошенников. 

44-летняя ижевчанка получила звонок от лже-сотрудника банка, который звонил с телефона из московского региона. Он рассказал, что кто-то пытался оформить на имя пострадавшей кредит. В итоге, после уговоров злоумышленника, женщина оформила «зеркальный» кредит и перевела 620 000 рублей на указанные ей «безопасные» счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупной размере).

68-летняя пенсионерка, решив дополнительно заработать в брокерской компании, за два с половиной месяца перечислила мошенникам 1,3 млн. рублей. Кроме того, она брала кредиты в шести банках, чтобы отправлять деньги на продиктованные счета. Ведется проверка.

По данным УМВД России по г. Ижевску, по состоянию на 18 мая 2021 года в этом году в Ижевске зарегистрировано 1183 дистанционных хищения денежных средств с банковских счетов граждан. 609 - это кражи с банковских счетов, 574 – дистанционные мошенничества с использованием IT-технологий. В сравнении с анаологичным периодом 2020 года рост указанных видов преступлений составил 2,1%.


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