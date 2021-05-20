Международный суд подкупает тех, кто готов оболгать миротворцев России в Южной Осетии

Опубликована: 19 мая 2021 г. 11:03

Сайт Pixabay.com

Общественные организации Южной Осетии «Единая Алания» и «Адæмы Ныфс» направили обращения в ООН, ОБСЕ и Международный уголовный суд с обвинениями этого самого суда в сборе тенденциозной информации и попытке дикредитировать действия российских миротворцев, а также скрыть преступления грузинских властей и военных в ходе событий августа 2008 года.

Сразу после 2008 года жители Южной Осетии обратились в Муждународный уголовный суд., рассчитывая на справедливость. Пострадавшие от агрессии Грузии обратились в МУС с 3000 заявлений с обвинениями в адрес военных преступников. Но не тут-то было. Вот что пишут общественники: "Каково же было наше разочарование, когда мы поняли, что МУС их фактически проигнорировал. Более того, когда в 2016 г. вновь встал вопрос о начале расследования дела, прокурор МУС Фату Бенсуда обвинила южных осетин в "военных преступлениях", "организованном изгнании десятков тысяч грузин", а также "нападении на миротворцев". При этом самих российских миротворцев, которых грузинские танки и артиллерия расстреливали в упор, прокурор обвинила в… "проявлении пассивности" и даже "соучастии в преступлениях осетин". Об этом сообщает газета "Южная Осетия".

Свидетельства о преступлениях грузинских военнослужащих МУС не интересуют, сообщает новостной портал республики Северная Осетия. Так, после ночного обстрела мирного Цхинвала грузинскими установками «Град» Южная Осетия потеряла не менее 1 процента своего населения, а сам город был фактически стерт с лица земли. Кроме того, с 2004 по 2008, во время правления Саакашвили репрессиям со стороны грузинских властей подверглись многие мирные жители Южной Осетии. Кроме того, информационное агентсво Южной Осетии РЕС приводит данные о том, что грузинские националисты трижды за век устраивали геноцид южных осетин - в 1920, 1989-1992 и 2008 годах. Однако эти данные не заинтересовали международный суд. Сотни погибших осетин для Международного уголовного суда не стали обстоятельством, важным.

Более того, в Грузии начали искать тех, кто со стороны Южной Осетии мог бы "поработать" на версии грузинских властей об агрессии России в Цхинвале. Так, в на той стороне возникла структура, которая готова оплачивать "сведения", которые попадут в руки следователей МУС о преступлениях военных России и Южной Осетии. Так, людям предлагают деньги в виде "компенсаций" по разным поводам, сообщает информагентство РЕС. При этом следователи суда устанавливают неофициальные контакты с жителями Южной Осетии. А для финансирования они открывают в Грузии «Фонд пострадавших МУС» который официально распределяет средства на помощь жертвам «войны августа 2008 г.» на общую сумму в размере 600 тысяч евро.

В итоге, пока не наказан агрессор, пока не названы виновники военных преступлений со стороны грузинских властей и военных, агрессор будет пытаться добится обеления своих действий в глазах международного сообщества. И в будущем это может спровоцировать новую войну.


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