В Камбарке подрядчики платили взятки в управляющую компанию за заключение договора

Опубликована: 19 мая 2021 г. 14:00



Следственный комитет РФ. Следственный комитет РФ.

Камбарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовных дел в отношении 35-летнего жителя г. Ижевска и 37-летнего жителя г. Сарапула, обвиняемых в совершении двух и трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в значительном размере), соответственно.

Следствием установлено, что обвиняемые передавали в г. Сарапуле лицу, выполняющему управленческие функции в управляющей компании ООО «Домовой», денежные средства в качестве коммерческого подкупа от директоров подрядных организаций за заключение с ними договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в г. Сарапуле.

Так, один из обвиняемых в августе 2019 дважды незаконно передавал денежные средства в качестве коммерческого подкупа от директоров подрядных организаций ООО «ТрансСтройСервис» и ООО «Кровель» на общую сумму более 100 000 рублей. Второй обвиняемый в октябре 2019 года и в мае 2020 года трижды передавал денежные средства в качестве коммерческого подкупа от директоров подрядных организаций ООО «Кровель» и ООО «СК Строй» на общую сумму более 291 000 рублей.

Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемые признали в полном объеме, в содеянном раскаялись. Уголовные дела с обвинительными заключениями направлены в суд. За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет со штрафом в размере до пятикратной суммы коммерческого подкупа.