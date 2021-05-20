В Камбарке подрядчики платили взятки в управляющую компанию за заключение договора

Опубликована: 19 мая 2021 г. 14:00

Следственный комитет РФ.

Камбарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовных дел в отношении 35-летнего жителя г. Ижевска и 37-летнего жителя г. Сарапула, обвиняемых в совершении двух и трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в значительном размере), соответственно.

Следствием установлено, что обвиняемые передавали в г. Сарапуле  лицу, выполняющему управленческие функции в управляющей компании ООО «Домовой», денежные средства в качестве коммерческого подкупа от директоров подрядных организаций за заключение с ними договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в г. Сарапуле.

Так, один из обвиняемых в августе 2019 дважды незаконно передавал денежные средства в качестве коммерческого подкупа от директоров подрядных организаций ООО «ТрансСтройСервис» и ООО «Кровель» на общую сумму более 100 000 рублей. Второй обвиняемый в октябре 2019 года и в мае 2020 года трижды передавал денежные средства в качестве коммерческого подкупа от директоров подрядных организаций ООО «Кровель» и ООО «СК Строй» на общую сумму более 291 000 рублей.

Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемые признали в полном объеме, в содеянном раскаялись. Уголовные дела с обвинительными заключениями направлены в суд. За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет со штрафом в размере до пятикратной суммы коммерческого подкупа.


Теги
животные зоопарк МЧС Дмитрий Медведев пристав Игра молодежь самолет творчество долг спортсмен ГЖД рейтинг армия МВД Воткинск выборы Владимир Путин звезда Ижевск штраф Госсовет УР Малая Пурга розыск оружие правительство семья религия хоккей медицина прокуратура Сарапул технологии убийство видео дороги выставка погода ДТП США природа ремонт дети суд бюджет физкультура футбол туризм Балезино Голливуд школа лес Украина СМИ ветеран здоровье промышленность торговля Глазов финансы телевидение Интернет Ува Можга Ижавто траур алкоголь ИжГТУ пенсия свадьба наркотики депутат терроризм строительство ГИБДД банк вода безопасность Александр Волков праздник бизнес фестиваль музыка мода Москва Завьялово образование преступление инвалид Новый год/Рождество пожар СКП Россия полиция занятость транспорт кино конкурс ЖКХ Удмуртия
Все теги
Яндекс.Погода