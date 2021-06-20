Новые обвинения России появились в докладе партнеров британских разведчиков Шульман и Петрова Опубликована: 2 июня 2021 г. 18:45

Сайт Chatham House. Сайт Chatham House.

Вообще настоящие ученые из Британии просто плюются, когда слышат упоминание Chatham House, как об аналитическом центре. Контора, которая прочно работает с британскими спецслужбами, пропагандисткая структура, неведомо почему называющая себя «think tank», занимается вбросом провокационных вбросов. Дезинформацией в этом предприятии занимаются бывшие разведчики и дипломаты, зачастую провалившие свою основную работу.



И вот - новый доклад, который претендует на звание новой «Фултанской речи». Авторы докалада - 11 мужчин и 6 женщин. Большинство - британцы, несколько славян. 113 страниц Вообще настоящие ученые из Британии просто плюются, когда слышат упоминание Chatham House, как об аналитическом центре. Контора, которая прочно работает с британскими спецслужбами, пропагандисткая структура, неведомо почему называющая себя «think tank», занимается вбросом провокационных вбросов. Дезинформацией в этом предприятии занимаются бывшие разведчики и дипломаты, зачастую провалившие свою основную работу.И вот - новый доклад, который претендует на звание новой «Фултанской речи». Авторы докалада - 11 мужчин и 6 женщин. Большинство - британцы, несколько славян. 113 страниц доклада посвящены неким «русским мифам», которые формирут на Западе комплекс вины.

О чем пишут эти талантливые русофобы:



1. Западные интервенции нельзя осудить. Запад - это страны с ценностями, а Россия - агрессор, угроза Западу.



2. России не по пути с Западом. Слишком разные интересы, и не надо пытаться её в чём-то уговорить.



3. России не давали гарантий отказа от расширения НАТО.



4. Конфликт с Западом - естественное состояние России.



5. Построение безопасности Запада с учетом интересов России невозможно.



6. Улучшать отношения с Россией не надо, потому что безполезно.



7. России нельзя давать право на проекцию своего влияния другие страны. Западу - наобород, можно и нужно.



8. Россия и Китай поссорятся сами. Не надо им мешать.



9. Вот и дружить с Россией против Китая нет смысла.



10. Евразийский экономический союз - российский проект. Западу он не нужен, и мешает, а значит и партнерства с ним быть не может.



11. Общность русских, украинцев и белорусов - выдумка Кремля. Ну и что, что Руси, общей колыбели народов, больше 1000 лет.



12. Крым тоже всего лишь 168 лет принадлежит России - нет, он не российский.



13. 90-е - не худшее время для России. Вот у Польши получились на многомиллиардные вливания запада, а у России нет.



14. Санкции хороши для демонстации единства Запада.



15. Россия и без Путина не станет демократией. Гиблое место.



16. Россия не подружится с Западом. Нет перспектив.



Вот так дружелюбие и тягу к миру продемострировали те, у кого руки по локот в крови колонизированных народов, начиная от ирландцев и индейцев с неграми, и заканчивая индусами и арабами с евреями, которым Британия нарисовала такие границы, по которым они и воюют вот уже последние 70 лет после ухода британцев.



И этот окончательный вывод кажется даже правильным. Нам с ними не по пути. Ни при каких обстоятельствах.



И кто же писал этот «



▪️ Duncan Allan — в 1992-1996 гг. сотрудник посольской резидентуры МИ-6 в Москве, выслан из России за работу с агентом британской разведки П. Обуховым;

▪️ Keir Giles — бывший сотрудник Центра советских исследований британской военной разведки, участник антироссийского проекта МИ-6 Integrity Initiative;

▪️ Nigel Gould-Davies — в 2003-2007 гг. сотрудник посольской резидентуры МИ-6 в Москве;

▪️ Philip Hanson — признанный «эксперт» по России, агент МИ-6;

▪️ John Lough — бывший сотрудник Центра советских исследований британской военной разведки, участник антироссийского проекта МИ-6 Integrity Initiative;

▪️ Kate Mallinson — сотрудница британской компании бизнес-разведки GPW, агент МИ-6;

▪️ James Nixey — руководитель программы по России и Евразии, агент МИ-6, участник антироссийского проекта МИ-6 Integrity Initiative;

▪️ James Sherr — бывший руководитель программы по России и Евразии, агент МИ-6, участник антироссийского проекта МИ-6 Integrity Initiative;

▪️ Andrew Wood — в 1995-2000 гг. посол Великобритании в России, участник антироссийского проекта МИ-6 Integrity Initiative.



И в этой компании есть два подлинных брильянта с российскими паспартами. Это сотрудники ВШЭ Екатерина Шульман и Николай Петров. Да, в Высшей школе экономики в Москве работает те, кто постоянно встречается с британскими «дипломатами». Кто часто бегает в посольство соединенного королевства и пишет с британскими разведчиками «доклады» в Chatham House.



Когда из разрушительная деятельность станет предметом расследования, пока не ясно. Но внимание на их работы как минимум должен обратить их работадатель, ВШЭ.



Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ опубликовал материал канала «Захватить мир и печеньки», который разместил информацию об «исследовании» по отношению России. Изюминка на торте - это исследование «британских ученых из аналитического центра» Chatham House.О чем пишут эти талантливые русофобы:1. Западные интервенции нельзя осудить. Запад - это страны с ценностями, а Россия - агрессор, угроза Западу.2. России не по пути с Западом. Слишком разные интересы, и не надо пытаться её в чём-то уговорить.3. России не давали гарантий отказа от расширения НАТО.4. Конфликт с Западом - естественное состояние России.5. Построение безопасности Запада с учетом интересов России невозможно.6. Улучшать отношения с Россией не надо, потому что безполезно.7. России нельзя давать право на проекцию своего влияния другие страны. Западу - наобород, можно и нужно.8. Россия и Китай поссорятся сами. Не надо им мешать.9. Вот и дружить с Россией против Китая нет смысла.10. Евразийский экономический союз - российский проект. Западу он не нужен, и мешает, а значит и партнерства с ним быть не может.11. Общность русских, украинцев и белорусов - выдумка Кремля. Ну и что, что Руси, общей колыбели народов, больше 1000 лет.12. Крым тоже всего лишь 168 лет принадлежит России - нет, он не российский.13. 90-е - не худшее время для России. Вот у Польши получились на многомиллиардные вливания запада, а у России нет.14. Санкции хороши для демонстации единства Запада.15. Россия и без Путина не станет демократией. Гиблое место.16. Россия не подружится с Западом. Нет перспектив.Вот так дружелюбие и тягу к миру продемострировали те, у кого руки по локот в крови колонизированных народов, начиная от ирландцев и индейцев с неграми, и заканчивая индусами и арабами с евреями, которым Британия нарисовала такие границы, по которым они и воюют вот уже последние 70 лет после ухода британцев.И этот окончательный вывод кажется даже правильным. Нам с ними не по пути. Ни при каких обстоятельствах.И кто же писал этот « доклада »?:▪️ Duncan Allan — в 1992-1996 гг. сотрудник посольской резидентуры МИ-6 в Москве, выслан из России за работу с агентом британской разведки П. Обуховым;▪️ Keir Giles — бывший сотрудник Центра советских исследований британской военной разведки, участник антироссийского проекта МИ-6 Integrity Initiative;▪️ Nigel Gould-Davies — в 2003-2007 гг. сотрудник посольской резидентуры МИ-6 в Москве;▪️ Philip Hanson — признанный «эксперт» по России, агент МИ-6;▪️ John Lough — бывший сотрудник Центра советских исследований британской военной разведки, участник антироссийского проекта МИ-6 Integrity Initiative;▪️ Kate Mallinson — сотрудница британской компании бизнес-разведки GPW, агент МИ-6;▪️ James Nixey — руководитель программы по России и Евразии, агент МИ-6, участник антироссийского проекта МИ-6 Integrity Initiative;▪️ James Sherr — бывший руководитель программы по России и Евразии, агент МИ-6, участник антироссийского проекта МИ-6 Integrity Initiative;▪️ Andrew Wood — в 1995-2000 гг. посол Великобритании в России, участник антироссийского проекта МИ-6 Integrity Initiative.И в этой компании есть два подлинных брильянта с российскими паспартами. Это сотрудники ВШЭ Екатерина Шульман и Николай Петров. Да, в Высшей школе экономики в Москве работает те, кто постоянно встречается с британскими «дипломатами». Кто часто бегает в посольство соединенного королевства и пишет с британскими разведчиками «доклады» в Chatham House.Когда из разрушительная деятельность станет предметом расследования, пока не ясно. Но внимание на их работы как минимум должен обратить их работадатель, ВШЭ.

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