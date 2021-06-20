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Новые обвинения России появились в докладе партнеров британских разведчиков Шульман и Петрова
Опубликована: 2 июня 2021 г. 18:45 Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ опубликовал материал канала «Захватить мир и печеньки», который разместил информацию об «исследовании» по отношению России. Изюминка на торте - это исследование «британских ученых из аналитического центра» Chatham House.
Вообще настоящие ученые из Британии просто плюются, когда слышат упоминание Chatham House, как об аналитическом центре. Контора, которая прочно работает с британскими спецслужбами, пропагандисткая структура, неведомо почему называющая себя «think tank», занимается вбросом провокационных вбросов. Дезинформацией в этом предприятии занимаются бывшие разведчики и дипломаты, зачастую провалившие свою основную работу.
И вот - новый доклад, который претендует на звание новой «Фултанской речи». Авторы докалада - 11 мужчин и 6 женщин. Большинство - британцы, несколько славян. 113 страниц доклада посвящены неким «русским мифам», которые формирут на Западе комплекс вины.
О чем пишут эти талантливые русофобы:
1. Западные интервенции нельзя осудить. Запад - это страны с ценностями, а Россия - агрессор, угроза Западу.
2. России не по пути с Западом. Слишком разные интересы, и не надо пытаться её в чём-то уговорить.
3. России не давали гарантий отказа от расширения НАТО.
4. Конфликт с Западом - естественное состояние России.
5. Построение безопасности Запада с учетом интересов России невозможно.
6. Улучшать отношения с Россией не надо, потому что безполезно.
7. России нельзя давать право на проекцию своего влияния другие страны. Западу - наобород, можно и нужно.
8. Россия и Китай поссорятся сами. Не надо им мешать.
9. Вот и дружить с Россией против Китая нет смысла.
10. Евразийский экономический союз - российский проект. Западу он не нужен, и мешает, а значит и партнерства с ним быть не может.
11. Общность русских, украинцев и белорусов - выдумка Кремля. Ну и что, что Руси, общей колыбели народов, больше 1000 лет.
12. Крым тоже всего лишь 168 лет принадлежит России - нет, он не российский.
13. 90-е - не худшее время для России. Вот у Польши получились на многомиллиардные вливания запада, а у России нет.
14. Санкции хороши для демонстации единства Запада.
15. Россия и без Путина не станет демократией. Гиблое место.
16. Россия не подружится с Западом. Нет перспектив.
Вот так дружелюбие и тягу к миру продемострировали те, у кого руки по локот в крови колонизированных народов, начиная от ирландцев и индейцев с неграми, и заканчивая индусами и арабами с евреями, которым Британия нарисовала такие границы, по которым они и воюют вот уже последние 70 лет после ухода британцев.
И этот окончательный вывод кажется даже правильным. Нам с ними не по пути. Ни при каких обстоятельствах.
И кто же писал этот «доклада»?:
▪️ Duncan Allan — в 1992-1996 гг. сотрудник посольской резидентуры МИ-6 в Москве, выслан из России за работу с агентом британской разведки П. Обуховым;
▪️ Keir Giles — бывший сотрудник Центра советских исследований британской военной разведки, участник антироссийского проекта МИ-6 Integrity Initiative;
▪️ Nigel Gould-Davies — в 2003-2007 гг. сотрудник посольской резидентуры МИ-6 в Москве;
▪️ Philip Hanson — признанный «эксперт» по России, агент МИ-6;
▪️ John Lough — бывший сотрудник Центра советских исследований британской военной разведки, участник антироссийского проекта МИ-6 Integrity Initiative;
▪️ Kate Mallinson — сотрудница британской компании бизнес-разведки GPW, агент МИ-6;
▪️ James Nixey — руководитель программы по России и Евразии, агент МИ-6, участник антироссийского проекта МИ-6 Integrity Initiative;
▪️ James Sherr — бывший руководитель программы по России и Евразии, агент МИ-6, участник антироссийского проекта МИ-6 Integrity Initiative;
▪️ Andrew Wood — в 1995-2000 гг. посол Великобритании в России, участник антироссийского проекта МИ-6 Integrity Initiative.
И в этой компании есть два подлинных брильянта с российскими паспартами. Это сотрудники ВШЭ Екатерина Шульман и Николай Петров. Да, в Высшей школе экономики в Москве работает те, кто постоянно встречается с британскими «дипломатами». Кто часто бегает в посольство соединенного королевства и пишет с британскими разведчиками «доклады» в Chatham House.
Когда из разрушительная деятельность станет предметом расследования, пока не ясно. Но внимание на их работы как минимум должен обратить их работадатель, ВШЭ.