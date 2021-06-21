9 лет тюрьмы дали за убийство таксиста в Удмуртии

Опубликована: 2 июня 2021 г. 18:59

Сайт Pixabay.com

Прокуратурой Малопургинского района поддержано государственное обвинение в районном суде по уголовному делу  в отношении 28-летнего жителя Увинского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Судом установлено, что 5 февраля 2021 года подсудимый воспользовался услугами таксиста в городе Сарапуле, попросив отвезти его в село Норья Малопургинского района. В ходе поездки водитель стал критиковать образ жизни подсудимого, высказался негативно в адрес его подруги, в связи с чем, молодой человек нанес водителю такси множественные удары ножом в голову, шею и грудную клетку.

В результате  таксист  скончался на месте преступления.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя  назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.


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