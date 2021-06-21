Убийца нанес 15 ударов ножом своей жертве в Нылге

Опубликована: 17 июня 2021 г. 18:07



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Сегодня прокурором Увинского района в суд направлено уголовное дело в отношении ранее судимого за насильственные преступления жителя с. Нылга, 1977 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 30 марта 2021 года обвиняемый в квартире односельчанина в ходе употребления спиртных напитков и возникшей ссоры нанес потерпевшему множественные удары кулаками по голове и телу, после чего взял нож и не менее 15 раз ударил со значительной силой приложения в область расположения жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время.

В период предварительного следствия обвиняемый находился под стражей.

Уголовное дело направлено в Увинский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.