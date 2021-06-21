В Ижевске упала с балкона и разбилась насмерть семилетняя девочка

Опубликована: 18 июня 2021 г. 10:32



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Следственным отделом по Устиновскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка в результате падения из окна по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, в дневное время 17 июня 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Петрова г. Ижевска, обнаружено тело 7-летней девочки, с повреждениями, характерными при падении с большой высоты. Установлено, что ребенок выпал с балкона квартиры с высоты 7 этажа. В это время мать и малолетние брат с сестрой девочки находились в квартире. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребёнок от полученных телесных повреждений скончался.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы трагедии, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.