Мать убила 12-летнего сына ножом в Сарапуле

Опубликована: 21 июня 2021 г. 18:06



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Прокуратурой г. Сарапула организована проверка причин и условий, способствовавших гибели 12-летнего подростка в г. Сарапуле.

Предварительно установлено, что в ночь с 18 на 19 июня 2021 года в органы полиции поступило сообщение от матери ребенка, состоящей на учете в лечебно - психиатрическом медицинском учреждении, которая сообщила, что нанесла сыну множественные ножевые ранения.

В результате потерпевший скончался на месте.

Прокуратурой г. Сарапула будут выяснены обстоятельства происшествия, проверено соблюдение законодательства о профилактике всеми субъектами системы профилактики, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.

Ход проверки находится на контроле прокурора г. Сарапула.