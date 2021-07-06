Болельщики Чемпионата Европы с восторгом посещают игры в Санкт-Петербурге

Опубликована: 21 июня 2021 г. 18:13

Сайт Pixabay.com
В Санкт-Петербурге должны пройти семь игр чемпионата, одна из них - четвертьфинал, участники которого пока не известны. Кроме того, в городе на Неве уже сыграли или будут играть команды России, Бельгии, Польши, Словакии, Финляндии, Швеции. Болельщиков из всех этих стран принимают в туристической столице России, "Северной Пальмире" со всем возможным радушием.

Ранее, до приезда в Россию им доводилось порочая Россию информация о расизме и национализме с которым российские граждане относятся к иностранцам. Но зарубежные болельщики уже по опыту Чемпионата Мира по футболу, который прошел в России в 2018 понимают, что прием в России будет совершенно сказочный. Так, замминистра иностранных дел Евгений Иванов сообщил питерской "Фонтанке": "По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2 тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу. Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами".

Единственное, чего опасались и опасаются все - это вирус, который уже заставили перенести футбольный турнир континента на год. "Важно понимать, что мы намерены провести максимально безопасный турнир - разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест и прочее", - заявил генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин в комментарии "Российской газете".

Более того, Ассоциация финских болельщиков посоветовала соотечественникам задуматься о вакцинации в России. «Если вы все-таки решите пройти вакцинацию препаратом, который еще не одобрен в Финляндии, то обязательно заранее узнайте у своей страховой компании о побочных эффектах», — сообщается 15 июня на сайте болельщиков Суоми. Финам сообщили, что пункты вакцинации от COVID-19 могут быть организованы прямо на стадионах и рядом с ними. Сами болельщики из Суоми рассказывают, что на границе пришлось очень долго стоять, около 3,5 часа. А все потому, что народу едет много, а пункт забора тестов — только один, собирается очередь. Но все очень дружелюбны, так что никаких проблем.

Ранее, как сообщила "Российская газета" документы, фактически отменяющие визы для болельщиков Евро-2020 подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 

При этом в Питере традиционно дружелюбная атмосфера и российские болельщики спокойно общаются с гостями в тысячах баров и фанзонах в неформальной обстановке. При этом четко и профессионально действуют волонтеры, помогают решить любые вопросы. И это сказывается на посещаемости турнира. Ранее «Фонтанка» писала, что в общей сложности на игру Россия — Финляндия в Петербург приехали почти 6 тысяч болельщиков из Суоми.




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