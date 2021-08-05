Женщина превысила предел необходимой обороны и убила сождителя

Опубликована: 20 июля 2021 г. 17:00



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Собранные следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 59-летней жительницы г. Ижевска, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

Следствием и судом установлено, что 23 апреля 2021 года осужденная находилась дома со своим 60-летним сожителем. Мужчина и женщина употребили спиртные напитки, после чего между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина высказал в адрес сожительницы угрозу убийством и нанес ей побои по голове. Затем он заломил ей руки и попытался повалить на пол. Обвиняемая, опасаясь за свою жизнь и здоровье увидела на кухонном столе нож, вырвалась из захвата, схватила нож и ударила им сожителя в грудь. В результате полученного ранения потерпевший скончался.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.