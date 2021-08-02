Коррупция в демпартии США ведет к идеологическому банкротству всю политическую систему США Опубликована: 20 июля 2021 г. 16:58

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Ни для кого не секрет, что демократы шли к власти организуя беспорядки, поддерживая экстремистов всех мастей и провоцируя соперников. Республиканцы такого напора не выдержали. В их планах гражданская война не значилась. Но даже сейчас, не смотря на завершение предвыборной компании, стрельба в ряде городов США носит массовый характер. Но как бы то ни было, Байдену удалось получить право порулить из овального кабинета.



Многие сторонники Байдена слепо восхитились победой своего кандидата. Но другие, более критически настроенные люди увидели множество рисков для и для мира, и для традиционных ценностей в США и во всем остальном мире. Тренды этого процесса задают крупнейшие игроки политического поля США. А особенности работы самой демократической «команды» Байден принес из своего офиса в Конгрессе. И его команда решила на всю катушку попользоваться успехом своего лидера и получить возможность его руками "получить от жизни все". Так Джозеф Байден стал не лидером "свободного мира", а гарантом интересов целого коллектива приспешников, спонсоров и самых разнообразных заинтересованных лиц. Теперь посты в Белом доме раздают по родству, по дружбе, исходя из личной лояльности главе США.



Не прошло и года как команда Байдена взрастила небывалую для США коррупцию и кумовство. Такое было и раньше. Американская политика - это механизм лоббирования интересов клановых и семейных связей. Но теперь посты, словно рождественские подарки, полетели от Байдена в руки его родственников и собутыльников по гольф-клубу. Телеграм-канал "Набат"



Жена помощника президента по нацбезопасности Джона Салливана – М. Гудлэндер, стала советником министра юстиции. её младший брат Том стал заместителем аппарата госсекретаря. Жена Тома, Роуз, теперь замминистра здравоохранения. Мощно. Но таланты в госуправлении внезапно порявили не только родственники Джона Салливана.



Советник президента Байдена, Стив Риккетти пристроил на госслужбу обоих своих детей. Сын Дэниел занял пост в минфинансов США. Он теперь спецпомощник по законодательным вопросам. Дочь Стива, Шэннон, работает в службе протокола Белого дома. Брат Стива, Джефф лоббист интересов фармкомпаний. Интересно, что по последним данным дикими темпами снова растет заболеваемость коронавирусом, на борьбу с которым направляются многомиллиардные средства. И уже нет ничего странного, что почти полторы сотни миллионов американцев получили одну из американских вакцин, не смотря на все осложнения, на которые в массовом порядке жаловались американцы.



Госсекретарь Энтони Блинкен устроил на работу жену Эван Райан, секретарем кабинета министров. Ранее она руководила продемократическим изданием Axios, куда демократы сливали самую разнообразную информацию. Например, Зеленского с его интервью.



Есть еще муж старшего советника президента США А.Данна. Она, Р.Бауэр, стала сопредседателем президентской комиссии по изучению вопроса реформы Верховного суда. А раньше была личным секретарем Обамы. Сестра Джен Псаки Стефани стала странным, по нашим меркам, чиновником - старший советник по надзору за правами человека и гендерным равенством в Минздраве.



Вот так росказни о честных и незапятнанных американских политиках и сказки о борьбе с коррупцией с помощью сменяемости власти оказались пустышкой. Демократизация стран, разрушение других (да и своей собственной - вспомните BLM) стран, смена в них враждебных политикам США режимов - все лишь ширма для зарабатывания денег и присвоения прибыли . Американская пропаганда больше не может показать ни эффективную политическую сиситему, ни грамотное качественное госуправление, осуществляемое элитами США. Мафиозным кланам, которые привели к власти байдена специалисты не особо и нужны - они могут помешать разворовывать рекордные бюджеты. Но для всех остальных стран, ситуация, когда некогда самой мощной империалистической силой мира рулят коррумпированые шайки, стоит задуматься. Например над тем, чтобы американцы не додумались до того, чтобы утопить в крови планету, лишь бы остаться у кормушек и на вершине власти. Джозеф Байден - милый, с виду, старикашка. Но он старый прожженый интриган. Стоит вспомнить, что сенатором он стал в 1972 году. 30-летний Байден стал самым молодым из сенаторов. Там он и был выкован как политик. Понятно, что почти 50 лет работы в условиях сотрудничества в массой лоббистских организаций, с учетом интересов кучи спонсоров наложили отпечаток на всю деятельность сентора-демократа. И эти привычки Байден привнес с собой в администрацию, став президентом США. Алчность и тягой к власти - вот две особенности, две маниакальных увлеченности команды президента.Ни для кого не секрет, что демократы шли к власти организуя беспорядки, поддерживая экстремистов всех мастей и провоцируя соперников. Республиканцы такого напора не выдержали. В их планах гражданская война не значилась. Но даже сейчас, не смотря на завершение предвыборной компании, стрельба в ряде городов США носит массовый характер. Но как бы то ни было, Байдену удалось получить право порулить из овального кабинета.Многие сторонники Байдена слепо восхитились победой своего кандидата. Но другие, более критически настроенные люди увидели множество рисков для и для мира, и для традиционных ценностей в США и во всем остальном мире. Тренды этого процесса задают крупнейшие игроки политического поля США. А особенности работы самой демократической «команды» Байден принес из своего офиса в Конгрессе. И его команда решила на всю катушку попользоваться успехом своего лидера и получить возможность его руками "получить от жизни все". Так Джозеф Байден стал не лидером "свободного мира", а гарантом интересов целого коллектива приспешников, спонсоров и самых разнообразных заинтересованных лиц. Теперь посты в Белом доме раздают по родству, по дружбе, исходя из личной лояльности главе США.Не прошло и года как команда Байдена взрастила небывалую для США коррупцию и кумовство. Такое было и раньше. Американская политика - это механизм лоббирования интересов клановых и семейных связей. Но теперь посты, словно рождественские подарки, полетели от Байдена в руки его родственников и собутыльников по гольф-клубу. Телеграм-канал "Набат" собрал занимательную подборку чиновников, которые теперь занимают важные посты в Белом доме.Жена помощника президента по нацбезопасности Джона Салливана – М. Гудлэндер, стала советником министра юстиции. её младший брат Том стал заместителем аппарата госсекретаря. Жена Тома, Роуз, теперь замминистра здравоохранения. Мощно. Но таланты в госуправлении внезапно порявили не только родственники Джона Салливана.Советник президента Байдена, Стив Риккетти пристроил на госслужбу обоих своих детей. Сын Дэниел занял пост в минфинансов США. Он теперь спецпомощник по законодательным вопросам. Дочь Стива, Шэннон, работает в службе протокола Белого дома. Брат Стива, Джефф лоббист интересов фармкомпаний. Интересно, что по последним данным дикими темпами снова растет заболеваемость коронавирусом, на борьбу с которым направляются многомиллиардные средства. И уже нет ничего странного, что почти полторы сотни миллионов американцев получили одну из американских вакцин, не смотря на все осложнения, на которые в массовом порядке жаловались американцы.Госсекретарь Энтони Блинкен устроил на работу жену Эван Райан, секретарем кабинета министров. Ранее она руководила продемократическим изданием Axios, куда демократы сливали самую разнообразную информацию. Например, Зеленского с его интервью.Есть еще муж старшего советника президента США А.Данна. Она, Р.Бауэр, стала сопредседателем президентской комиссии по изучению вопроса реформы Верховного суда. А раньше была личным секретарем Обамы. Сестра Джен Псаки Стефани стала странным, по нашим меркам, чиновником - старший советник по надзору за правами человека и гендерным равенством в Минздраве.Вот так росказни о честных и незапятнанных американских политиках и сказки о борьбе с коррупцией с помощью сменяемости власти оказались пустышкой. Демократизация стран, разрушение других (да и своей собственной - вспомните BLM) стран, смена в них враждебных политикам США режимов - все лишь ширма для зарабатывания денег и присвоения прибыли . Американская пропаганда больше не может показать ни эффективную политическую сиситему, ни грамотное качественное госуправление, осуществляемое элитами США. Мафиозным кланам, которые привели к власти байдена специалисты не особо и нужны - они могут помешать разворовывать рекордные бюджеты. Но для всех остальных стран, ситуация, когда некогда самой мощной империалистической силой мира рулят коррумпированые шайки, стоит задуматься. Например над тем, чтобы американцы не додумались до того, чтобы утопить в крови планету, лишь бы остаться у кормушек и на вершине власти.

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