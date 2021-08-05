В Удмуртии подростку 17 лет может грозить 10 лет тюрьмы за наркотрафик

Опубликована: 22 июля 2021 г. 18:22

МВД Удмуртской республики

Следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя г. Ижевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

         Следствием установлено, что 4 мая 2021 года обвиняемый изъял из тайниковой закладки наркотическое средство, которое стал незаконно хранить при себе в кармане брюк для последующего личного употребления. На территории Ленинского района г. Ижевска подросток, имевший при себе наркотическое средство, был задержан полицейскими.

          В ходе расследования уголовного дела выполнен комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Проведена медицинская, психолого-психологическая, наркологическая и химическая судебные экспертизы, допрошены свидетели.

         Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За совершенное преступление предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.


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